Divák se baví nejen příběhem, ale i nakažlivým smíchem a perfektními dialogy s bravurní češtinou. Hra vrací do dob krásného stylového oblečení první republiky, která do zámecké zahrady krásně sedí.

Mravnost nade vše je komedie, která vznikla v roce 1937 a pojednává, o mravnosti, počestnosti, slušnosti, ale též jsou zde negativní vlastnosti, jako zášť, závist, pomlouvačné klepy a hlavně, jde o to, že mravnost nade vše není jen to. Profesor Karas je příkladem mravného života pro celé městečko. Je proto zvolen čestným předsedou Spolku pro povznesení mravnosti. A to vše až do okamžiku, kdy se nezván a nečekán zjeví jeho prohřešek z mládí. A tady se rozehrává krásný děj plný vytáček, úskoků a tak trochu klasických lží, úskoků, falešné přetvářky a to vše příběh dostává tam, kde divák má bránice smíchu, ale nejde zastavit. No a kdo chce vidět, jak se filmové dílo v divadelním světě v zahradě Kratochvíle povedlo, je třeba zajet přímo na místo.

Divadelníkům ochotnického spolku Tyl se i po druhém vystoupení dostalo téměř od stovky diváků zaslouženého potlesku. Netoličtí ochotníci opět předvedli a ukázali, že jde o soubor vysoké umělecké kvality a tu lidé mají rádi. Noc byla ještě mladá a mravnost nade vše nakonec zůstala jen v příběhu, ale….

V zámecké zahradě Kratochvíle divadelníky bravurně doprovází na klavír Radim Leher.

Termíny představení:

Kratochvíle: čtvrtek 30.6, pátek 1.7, sobota 2.7, neděle 3.7, čtvrtek 7.7 pátek 8.7 sobota 9.7 neděle 1.7.

hraje se od 21 hodin a vstupné je 120 korun.

Hrát se bude ještě ve čtvrtek 14.7 na Lomci,v pátek 15.7 v Dobčicích a v sobotu 16.7 ve Vadkově