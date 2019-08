„Uvažujeme o možnosti zachovat jejich provoz kontinuálně po celý rok, protože mnozí lidé tam chodí rádi, některým podnikatelům to přijde vhod a atraktivitě Budějovic to může velmi prospět,“ říká náměstek primátora s tím, že se musí ještě několik záležitostí upřesnit, například kolik restauratéři městu zaplatí.

Dosud mají danou dvojí sazbu. Pro letní provoz a druhou pro zimní. „Společně s pracovníky odboru správy veřejných statků vzniká nový tržní řád, který by právě na tyto nejasnosti odpověděl a stanovil například provozní dobu i poplatky s ohledem na místo provozoven a další nezbytnosti. Ten ale vstoupí v účinnost až v lednu příštího roku. Aby mohly předzahrádky fungovat už nyní na podzim, musíme si ujasnit pravidla pro toto překlenovací období,“ dodává náměstek.

Také považuje za slušné, aby se provozovatelé nyní dozvěděli, že nebudou zřejmě muset předzahrádky v říjnu rušit. „Přišel jsem s tímto návrhem, protože doposud to bylo tak, že předzahrádky postavili a pak je zase rušili. Mně to přijde zbytečné, předzahrádky zde mohou být celý rok. Letos na jaře bylo hezké počasí už před prvním dubnem, ale bohužel ne všichni provozovatelé zažádali o předzahrádky, protože je to například nenapadlo. Některé fungovaly už v březnu,“ odůvodnil návrh.

Otevřené posezení v centru města kvituje majitel kavárny Esence Café Martin Pražák. „Myslím si, že je to dobře. Budějovické náměstí je velké a domnívám se, že provozovat předzahrádky bude fajn. Město musí nastavit rozumné poplatky za zimní měsíce, kdy ten byznys tady nebude, ale my pomocí zahrádek vytvoříme živé náměstí. Nedokážu si představit, že bychom městu platili velké peníze za zimní období, vyjma adventu, protože zahrádky budou z principu spíše prodělečné. Máme tu zeleň, stromy, konkrétně bobkovišně. Když je v zimě odvezeme, tak to tu bude prázdné. Chci, aby tu zůstaly květiny celoročně, převozem trpí,“ okomentoval majitel kavárny Esence Café.

Majitelka kavárny v centru krajského města Cafe Plaza Petra Strnadová je k plánu obezřetná. „V tuhle chvíli nejsem ještě rozhodnutá, jestli ji otevřít celoročně, nebo ne. Ještě si vše musíme propočítat a nevíme, s jakou cenou přijde magistrát. Lidi tam určitě nebudou sedět, když bude zima. Je potřeba, aby tam byla topná tělesa. Jedna lampa na plyn spotřebuje jednu bombu denně. Jedna plynová lampa připadá tak mezi dva stolky. Je to nákladné,“ zamýšlí se.

Podle provozního Tomáše Růžičky z pražírny kávy Coffee Berry v ulici F. A. Gerstnera zahrádku využívají většinou kuřáci. „My jsme v objektu v podnájmu, takže pozemek zahrádky nepatří městu. Ale uvažujeme o tom, že bychom zahrádku otevřeli celoročně,“ říká.

Návrh komentují i obyvatelé města. Marie Dvořáková doplnila: „Já tam nejdu celý rok. Ale když jsou třeba na náměstí nějaké akce, tak lidé stojí naprázdno. Záleží taky na dané restauraci, jakou má návštěvnost. A jakmile se pokazí počasí, tak už venku stejně nikdo nesedí.“ Další pohled přidal i místní občan Miroslav Hruška. „Přes zimu je to asi blbost. Budou lidi sedět venku? To asi ne. Přes léto a přes sezonu bych řekl, že je to lepší,“ domnívá se.