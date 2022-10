Most u Dolních Chrášťan se opravuje, řidiči musejí po objízdné trase

Téměř do Vánoc budou mít šoféři komplikovanou jízdu na silnici třetí třídy. Přesně na trase od křižovatky Dolní Chrášťany do obce Chvalovice. Právě tam se totiž firma Strabag pustila na základě zadání Správy a údržby silnic Jihočeského kraje do opravy mostu. Uzavírka tam platí podle informací Martina Grožaje z SÚS Prachatice až do 21. prosince.

Oprava mostu v Dolních Chrášťanech uzavřela trasu do Chvalovic až do poloviny prosince. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková