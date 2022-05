Narozen v Praze 1952, dětství a mládí prožil v plzeňském regionu.

Kdy jste se přistěhoval do Horosedel?

V Horosedlech pobývám občasně od počátku sedmdesátých let, nejprve u rodičů na jejich rekreačním objektu, který jsem jim pomáhal udržovat, posledních několik let zde žijeme trvale se svou ženou Ludmilou, která mi pomáhá domek zvelebovat.

Pracoval jste v Africe. Jak jste se dostal do této zvláštní destinace?

Získal jsem kontrakt na základě žádosti alžírské strany o pomoc při realizaci mezinárodního projektu řešení vodohospodářské situace v několika saharských regionech. Na těch několik let v tvrdých podmínkách vzpomínám rád.

Vítězslav Kohút s manželkou.Zdroj: Deník/ Redakce

Strávil jste část života v emigraci respektive v zahraničí. Čím jste se živil?

Jednalo se o několikaletý pobyt ve Francii a v kanadské provincii Québec. Mou prací byla zejména technická činnost ve stavebnictví v Montrealu.

Jak v cizině fungoval váš osobní život?

Byl značně omezený pracovními nároky, ale ve dnech volna jsem navštívil řadu známých destinací (Niagara, severoamerická jezera, Boston, americký středozápad aj..). Také jsem získal spoustu dobrých přátel.

Kdy a proč jste se vrátil do Čech?

Začátkem devadesátých let. Doma je doma a potom dívat se do konce života na stopatrové činžáky a nekonečná předměstí quebeckých velkoměst se mi nechtělo, chtěl jsem zase vyběhnout na Boubín a jiné krásné šumavské kopce….

Následně jste se začal živit jako překladatel.

Stavařinou jsem se zabýval už dost, chtěl jsem zkusit něco nového. Znalost jazyků se mi už dávno osvědčila, když jsem pobýval v cizině, nabídl jsem tedy tuto komoditu na českém trhu a celkem to šlo.

Píšete básně? Jakými tématy se inspirujete a proč?

Píšu básně, protože na to mám teď čas a protože jsem zjistil, že je to způsob, kterým mohu co nejlépe vyjádřit úctu a chválu přírodě, která mě tady, v šumavském regionu všude obklopuje. To je mé hlavní téma. Často také zkouším propojit svou znalost Písma s životem lidí, jejich osudů a problémů, to vše opět zasazené do přírodního rámce nejčastěji zdejší části Šumavy…..Dotýkám se ovšem i řady dalších témat. Má osobní sbírka čítá hodně přes stovku básní a stále ji doplňuji.

Pavel Pechoušek