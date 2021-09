Stejně jako u jiných výjezdů se mohou nechat naočkovat zájemci od šestnácti let a na výběr mají ze dvou druhů vakcíny, jednodávkového Janssen a dvoudávkového Pfizer/BioNTech. S sebou stačí mít občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

V úterý 14. září opět vyráží mobilní očkovací tým nemocnice do Vimperka. K očkování se tam na náměstí Svobody mohou dostavil lidé bez předchozí registrace v době od 12 do 18 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.