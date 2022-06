Dvojkniha vypráví o zaniklých objektech kolem zatopené části řeky od Týna po Zvíkov. "Vzhledem k četnosti nalezených informací v archivech, ale i v soukromých kronikách objem knihy nabýval, až jsem ji musela rozdělit na dvě části. Vím, že nejsem jediná, kdo o Vltavě psal, ale doufám, že jsem přispěla i něčím novým a prostřednictvím pamětníků a jejich autentických vzpomínek doladila obraz života kolem staré Vltavy," poznamenala Jaroslava Pixová.

Od roku 2010 napsala autorka už 17 knih a většina z nich se točila kolem vody a historie mlýnů. "Možná proto, že u řeky žiji – v Putimi u Blanice," vysvětluje a pokračuje: "Proto také název hned té první, z které se stala trilogie, je Na břehu Blanice." Poté následovaly tituly Mlýny na Zlatém potoce, Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem (společně s Jiřím Fröhlichem), Tam, kde zpívala řeka, Mlýny na Závišínském potoce, Za osudy klapajících perliček a Zpívající řeka od Smetiprachu po Zvíkov. "Vmísily se do toho i dvě knihy o historii písecké Portyče a Václavského předměstí a tři díly o osudech malých šlechtických sídel až do současnosti s názvem Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes," doplnila Jaroslava Pixová.

Jak uvádí, před patnácti lety by ji ani ve snu nenapadlo, že bude psát knihy, natož že se to stane hlavní náplní její práce. "Cesty osudu bývají nevyzpytatelné. Opravdu to v mém životě nikdy nebyl cílený záměr, ale velmi postupný sled nenápadných událostí, náhod," podotkla s tím, že na její cestě byli velmi důležití lidé, kteří jí pomohli. "K tomu, abych se pustila do napsání první knihy, mne popostrčil tehdejší archeolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Fröhlich. První knížku si shodou okolností přečetl Jan Bauer a získala jsem za ni v roce 2011 hned literární cenu Zeyerův hrnek. Do Jihočeského klubu Obce spisovatelů mne zavedl spisovatel Ladislav Beran," jmenuje.

Jaroslava Pixová připravila ve spolupráci s obcemi kolem Vltavy celkem devět představení své nové knihy spojených s besedou a promítáním fotografií. To první bude v pátek 17. června od 18 hodin v Albrechticích nad Vltavou v zasedačce obecního úřadu. Následující den, 18. června, se beseda odehraje v kulturním domě v Jetěticích, v pondělí 20. 6. v týnské sokolovně, 21. 6. v kulturním domě v Dražíči a 22. 6. v Neznašově, vždy od 18 hodin. V Komunitním centru ve Slabčicích uvítají autorku v pátek 24. 6. od 19 hodin. V pondělí 27. 6. se v 18 hodin přesune do hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí, ve středu 27. 6. už od 16.30 hodin do kulturního domu v Podolí I. a série bude ukončena 1. července v 18 hodin v bývalé škole v Chřešťovicích.