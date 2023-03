"Jel ze Žitné do Lhenic, kde ho zkontrolovali policisté," popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová. Trvalo jen chvíli, aby policisté zjistili, že řídit mladý muž nesmí až do konce letošního roku. V té chvíli bylo jasné, že má na svém kontě maření úředního rozhodnutí. Aby toho nebylo málo policisté provedli test na alkohol. Co čert nechtěl, zjistili, že nadýchal přes jedno promile alkoholu.