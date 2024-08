V týdnu od 17. do 24. srpna se více než 30 mladých dobrovolníků a dobrovolnic z pěti evropských zemí zúčastní mezinárodního kempu zaměřeného na obnovu mokřadů v NP Šumava. Kemp se mimo jiné věnuje i přeshraniční spolupráci s Německem a je podpořen z programu Česko – německého fondu budoucnosti, který rozvojem společných česko-německých projektů přispívá k prohlubování vzájemného poznávání, přátelských vztahů a spolupráce.

Akci společně se Správou Národního parku Šumava pořádá organizace Na mysli, která podobné akce úspěšně realizovala již v předchozích letech.

Mladí dobrovolníci se během týdne aktivně zapojí do revitalizace lesních pramenišť a rašelinných smrčin v oblasti pod Lovčí skálou u Filipovy Huti a u Ptačího potoka, které byly v minulosti uměle meliorovány. Pod dohledem odborníků z NP Šumava budou pomáhat s terénními úpravami, vyvádět a modelovat nové potoky a roznášet materiál na stavbu dřevěných přehrádek. Všechny tyto činnosti významně napomůžou obnově přirozených biotopů, zadržování vody v krajině a podpoře malého vodního koloběhu.

Doprovodný program nabídne účastníkům kempu exkurze do cenných lokalit Národního parku a řadu zajímavých přednášek zaměřených například na obnovu biodiverzity, adaptaci na klimatickou změnu, návrat vrcholových predátorů do české krajiny nebo problematiku odlesňování.

„Cílem tohoto mezinárodního dobrovolnického kempu je kromě inspirativní mezinárodní výměny především ukázat lidem z různých evropských zemí, jak můžeme být nápomocní při adaptaci na klimatickou změnu a obnově krajiny a na konkrétních příkladech jim předvést, jak se příroda umí zregenerovat i z velice těžkých zásahů, jakým je například plošné odvodňování. Ruku v ruce s tím pak mají možnost se do této obnovy sami aktivně zapojit. Právě možnost přispět vlastní prací a také příležitost vidět, jaké výsledky mají tyto práce dobrovolníků z předchozích let na vlastní oči, byly tím, co účastníci předešlých kempů oceňovali nejvíce,“ říká Stáňa Tomková z organizace Na mysli.

| Video: Youtube

Dobrovolnický kemp je jednou z aktivit organizace Na mysli, která je zaměřena na vzdělávání a osvětu o klimatické změně. Na mysli je zároveň českým koordinátorem aktivit Evropského klimatického paktu. Ten kromě jiného sdružuje také tzv. ambasadorky a ambasadory, kteří s klimatickou osvětou pomáhají. A právě tři z nich se zúčastní i dobrovolnického kempu v NP Šumava.