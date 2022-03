Děti se ale k trénování vrátily a podle Jany Peštové je to moc baví. „Ve sboru dobrovolných hasičů máme zapsaných jedenadvacet dětí, na tréninky jich chodí ještě o čtyři více. Jsou ve věku od čtyř do patnácti let. Do soutěží jsme schopní nasadit dvě družstva, po jednom do kategorie mladších i starších hasičů,“ popsala vedoucí malých lhenických hasičů s tím, že každé z družstev nasazených do soutěže má dva náhradníky. „Učíme děti i to, že jeden může zaskočit za druhého,“ dodává.

Na tréninky chodí děti od čtyř let. Ty ještě na soutěže nemohou. Tam je věkový limit šest. „Důležité je, že se hýbou,“ říká Jana Peštová a dodává, že všichni, kdo chodí, jsou moc šikovní. Zatím se zdokonalují ve spojování hadic nasucho nebo zdolávání různých překážek. Kromě běhání se nejmenší lheničtí hasiči učí také topografické značky či uzly. Hasič musí umět od všeho trochu a příprava je důležitá od mala.

Všichni mladí hasiči se už moc těší až vyrazí na první ostrý trénink s vodou. Jana Peštová i její asistenti Jiří Brašnička a František a Miroslav Fenclovi ho plánují za zhruba dva týdny. Na konci dubna je pak čeká jarní kolo Hry Plamen. Okrskové soutěže začnou zhruba o týden později.

O dokumentaci tréninků, soutěží a jiných akcí se podle Jany Peštové starají sami rodiče, kteří jsou na malé závodníky v požárním sportu náležitě pyšní. Spravují také facebookovou stranu a dávají všem vědět o obnovených mládežnických týmech SDH Lhenice.