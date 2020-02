Norské Lofoty a Šumava. To byla témata úterní projekce volarské fotografky Lucie Rambouskové a jestliže Lofoty byly pro většinu diváků krajinou neznámou, Šumavu naopak všichni důvěrně znali. Nicméně naprosto z jiného úhlu pohledu.

Videoprojekce fotografií z Norska a Šumavy bylo další téma krásného večera ve Volarech. | Foto: Foto: Ladislav Beran

„Každý z nás, co jsme tu byli, viděl ona místa nesčetněkrát. Ale na fotkách Lucky působily až neskutečně. Hrátky s barvami a světlem jim dávaly úplně jinou podobu. Jako by existovali dvě Šumavy. Tu co vidíme my a tu co viděla ona,“ komentoval shlédnuté fotografie ředitel volarského KICu Jaroslav Pulkrábek.