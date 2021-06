Metaná bývala hra sklářů. Je oficiálně potvrzeno, že tenhle sport se do České republiky dostal přes Šumavu. Vůbec první zmínky o metané pocházejí ze šumavské Lenory, obce kde má sklářství svou tradici. Proslýchá se, že ji tam přinesli němečtí skláři. Metaná byla mnoho let brána jen jako lidová zábava.

Prvním ze sportovních organizátorů české metané byl Oswald Jaroš právě z Lenory. Začátky organizované metané v České republice sahají do šedesátých let minulého století. První oficiální sportovní oddíl nebyl založen nikde jinde než v Lenoře, a to v roce 1965. Teprve v roce 1990 byl ale ustaven Český svaz metané.

Původně se metaná sice hrála na zamrzlých rybnících, ale vylepšené herní kotouče hráče zavedly na led do zimních hal a poté také na umělý povrch. Lenorští mají na trénink k dispozici asfaltové hřiště. Metaná se dnes hraje celoročně a hrát mohou lidé každého věku.

Chlapi i dámy z Lenory ale tradici sklářů udržují dodnes. Týmy jsou v Lenoře dokonce dva. Club metané Křišťál Lenora pod taktovkou Vlastimila Mikeše a Klub metané Lenora, který vede Petr Šiteri. „Lenorská metaná se jak v mužích, tak i v ženách stále drží na špici v České republice. Hráli to tu už naši dědové. Možná se dočkáme i toho, že se metaná stane olympijským sportem,“ říká Vlastimil Mikeš, který momentálně hostuje v oddíle ve Stožicích.

Nezastírá ale, že by tým potřeboval mladou krev. „My, co tu hrajeme, jsme už téměř všichni padesátníci,“ směje se a ihned podotýká, že covid-19 všem zhatil plány. Trénovat pořádně nemohli a na turnaji už nebyli pěkně dlouho. Poslední obrovský úspěch si připsali chlapi z Klubu metané Lenora ve složení Jan Martan, Petr Šiteri, Josef Košík, Václav Pártl a Arno Kralik v roce 2019. V lednu získali druhé místo na Mistrovství České republiky na ledě ve Vimperku a v září 2019 pak zvítězili také na Mistrovství ČR na asfaltě ve Včelné u Českých Budějovic.