Upřesnil, že se počítá s tím, že budova bývalé střelnice by prošla rekonstrukcí a přístavbou v prostoru dostřeliště tak, aby z ní vznikla víceúčelová sportovní hala s veškerým zázemím pro sportovce. „Celý prostor pro sport by se tam o něco málo rozšířil až k tankovce s tím, že by vzniklo nové parkoviště a také nové nástupní místo pro sigltrek, které v letošním roce chceme rozšířit,“ vysvětlil starosta.

Zázemí u bývalé střelnici už nyní mají bikeři, své místo by tam ale mohli najít také skateboardisté a prostor by se našel i pro zimní stadion. „Ze zkušeností z jiných měst víme, že zimní stadion máme situovat tam, kde pro vytápění okolních objektů můžeme využít odpadní teplo,“ zhodnotil Martin Malý.

Se skate areálem Pod Cvrčkovem by za určitých podmínek souhlasili i členové místního klubu. „Nejednalo by se o kompletní přesun skateparku Pod Cvrčkov. S vedením města jsme našli shodu, že musí být zachována historická U-rampa a možnost tréninku slalomu. Skatepark na střelnici by musel být výrazně všestrannější než aktuální projekt a musel by kvalitou splňovat parametry k pořádání závodů mistrovství republiky a českého poháru v dlouhodobé perspektivě,“ tlumočil část názoru oddílu jeho předseda Miroslav Bartoš.

Zastupitelé proto v nejbližších dnech sestaví pracovní skupinu, která určí zadání pro zpracování studie celé lokality pro sport.