Vimperk - Bývalá prodejna nábytku, kterou v loňském roce odkoupilo město Vimperk od spotřebního družstva Jednota, pomalu mizí.

Další část Vimperku změní svou podobu. Místo bývalé prodejny nábytku má v ulici 1. máje vzniknout parkoviště a vstup do letního sportovního areálu. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Město ji jakožto vlastník pozemků pod stavbou na základě přednostní nabídky odkoupilo za zhruba 1,3 milionu korun.



Demolici objektu provádějí pracovníci městských služeb. „Zatím odstranili horní část budovy, jak bude pokračovat demolice spodní zděné části, bude záležet na technických i finančních možnostech městských služeb," uvedla starostka Jaroslava Martanová.



Město má po odstranění zbylých částí bývalé prodejny záměr využít prostor zatím alespoň v režimu zpevněné plochy pro případné parkování. „V současnosti je hotov projekt na budoucí parkoviště a vstup do letního sportovního areálu. Bude to ale finančně poměrně náročná akce," doplnila starostka. Podle jejích slov řeší projektová dokumentace také problémy se statikou sousedního objektu v areálu zimního stadionu. I proto se kompletace projektu do finální podoby pozdržela.



Do konce letošního roku chce mít město připraveny veškeré podklady pro žádosti o územní řízení a stavební povolení. Ani to ale nemusí být jednoduchá záležitost. „Budeme se snažit, abychom potřebné dokumenty podali na příslušné úřady, ale jak dlouho se jimi budou zabývat, a zda do konce roku nabudou také právní moci, nedokáži nyní odhadnout. Účastníky řízení budou i vlastníci nemovitostí v těsném sousedství, kteří mají z budoucího využití částečné obavy," naznačila Jaroslava Martanová.



Zda se plán podaří realizovat v příštím roce, není jisté. Podobně jako jeho financování z rozpočtu příštího roku. Zmíněná finanční náročnost byla již v době, kdy město bývalou prodejnu odkoupilo, odhadována na několik milionů korun. „Prostor chceme určitě využívat, proto budeme zvažovat, jestli to bude technicky možné rozdělit akci do několika etap," dodala.