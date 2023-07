Už nějaký čas lidé poukazují a vedení radnice se snaží řešit nedostatek parcel pro výstavbu rodinných domů v Prachaticích. Snad se teď blýská na lepší časy. Prostor by byl a dokonce se našel projektant. Alespoň to vyplývá z informací, které poskytl starosta Jan Bauer nedávno kolegům zastupitelům.

Vizualizace nové lokality Pod Cvrčkovem. | Foto: Antonín Jurčo

Nedostatek stavebních parcel v Prachaticích proto řeší investiční projekt ZTV Cvrčkov, kde vedení radnice nechalo zrevidovat územní studii. Zhotovitel dokumentace vzešel z architektonické soutěže a v první fázi chtějí Prachatičtí vyřešit prvních třináct stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. „Následovat musí bude celkem náročná rekonstrukce příjezdové komunikace, tak, abychom mohli začít řešit zbylé území pro výstavbu jak rodinných, tak bytových domů,“ uvedl prachatický starosta.

Prachatická knihovna bude dražší, ale hasičárna se opravovat bude

Cvrčkov ale není jediným místem pro výstavbu bytových domů. Zástupci radnice spolu s městským architektem vytipovali další pozemek pro výstavbu. Je mezi ulicemi Národní a Budovatelská v blízkosti základní školy a zároveň kousek od stávajícího sídliště s dobrou dostupností služby. Zároveň také není daleko od centra. Jeho velikost je více než jedenáct tisíc čtverečních metrů. Pro výstavbu bytových domů byl po konzultaci vedení města s městským architektem. Radní by se dále chtěli bydlením v této lokalitě podrobněji zabývat. „Chceme nezávisle ověřit možnost zástavby pozemku kvalitním urbanisticky a architektonicky kvalitním návrhem, který by měl být ekonomicky atraktivní a hlavně realizovatelný,“ upřesnil Jan Bauer s tím, že ověřovací studii v co nejkratší možné době zadají ke zpracování.

Studie Cvrčkov: Řešeným územím jsou v lokalitě Pod Cvrčkovem v Prachaticích nemovitosti stávající střelnice spolu s jižně navazujícím polem a severně navazujícím prostorem až k ulici Ke Střelnici. Prostor Prachatičtí řeší už od roku 2013