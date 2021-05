Místo Majálesu se chystá netradiční procházka Vimperkem

Majáles Vimperk se letos v tradiční formě bohužel neuskuteční. To ale neznamená, že by jeho pořadatelé ze spolku MISSION Vimperk zbraně složili úplně. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vimperk, Vimperk žije a městem Vimperk připravili na sobotu 15. května od 10 do 18 netradiční a zážitkovou procházku městem.

Foto: Redakce

Trasa povede přes s historií a kulturou spjatá místa (městský park, Černá brána, letní kino, srubové domy a další) a bude na ní připravený program přizpůsobený aktuální epidemické situaci tak, aby se na jednotlivých zastávkách neshromažďovalo příliš lidí. Návštěvníci se mohou těšit na aktivity pro malé i velké, hudbu ve formě buskingu nebo fotokout v ulici Zahradní. Májová procházka Vimperkem se uskuteční v sobotu 15. května.Zdroj: Redakce Touto akcí chtějí pořadatelé opět zažehnout kulturní a společenský život ve Vimperku. Aby se ale co nejdříve mohl vrátit ve svém plném rozsahu, prosí všechny zúčastněné o zodpovědné chování a dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření. Jen tak se kulturní dění bude opět moci brzy rozjet naplno – což je společné přání nás všech. Na viděnou na procházce, kterou je možné sledovat a připojit se přes facebookovou událost Májová procházka Vimperkem. Šimon Blaschko, MISSION Vimperk