Stachy – Pokud navštívíte tuto šumavskou obec v hřibové sezoně a zaparkujete auto v blízkosti parku, jistě neunikne vaší pozornosti trávník zaplněný malými cedulkami.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Hutr

Při bližším pohledu zjistíte, že vedle každé z nich roste hřib. Právě na tuto raritu jsou Stašští právem hrdi a každý nový přírůstek pečlivě zapisují a označují. Každý z hřibů má svoji cedulku, na níž se zaznamenává jeho staří a velikost. „Speciální péči ale naše hřiby nemají, raději je necháváme tak, jak jsou. Pouze hlídáme, jestli nepřibudou nové,“ vysvětluje starosta obce Stanislav Princ.

Turisté ale neobdivují jen hřiby. Stachy nabízejí unikátní pohledy i výše nad zemí. Projdete–li si obec pěšky, narazíte hned na několik ukázek tradičních šumavských roubenek, z větší části již citlivě opravených. Návštěvníkům se tak nabízí alespoň zvenčí ukázka architekruty, která poskytovala domov v dobách minulých.

K novější turistické nabídce pak patří Pošumavské hasičské muzeum, které najdete na konci Stach poblíž silnice ve směru na Zadov.

Milovníci přírody a zejména botaniky pak možná budou mít štěstí a při toulkách po okolí zahlédnou i vzácné rostliny. O konkrétní lokalitě ví starosta Stach Stanislav Princ, ale ten místa neprozradí. „Sám jsem vzácné květiny nafotil i do našeho kalendáře. Kde se ale rostliny nalézají, neprozradím, protože jsou lidé, kteří by se jen nedívali a květinu by utrhli,“ říká starosta a vášnivý fotograf Stanislav Princ.

Už sama poloha obce a blízkost šumavského lyžařského střediska dávaly jak v minulosti, tak i v současnosti dobrý základ pro sportovní vyžití. Za zmínku stojí také fakt, že se mnoho místních obyvatel účastnilo závodů, ve kterých prokazovalo zdatnost hlavně ve skokanských disciplínách. Bohužel v současnosti je skokanský můstek v dezolátním stavu, což mrzí hlavně starší generaci, která můstek, který byl postaven v šedesátých letech minulého století a na jehož výstavbě se podíleli i místní lidé, zažila v době největší slávy. „Ve své době to byl jeden z nejmodernějších skokanských areálů. Přestože sportu fandím, jsou důležitější věci, které potřebují zrekonstruovat a na které musíme shánět dotaci,“ komentuje současný stav Stanislav Princ.

Ze Stach si jejich návštěvníky mohou odvézt na památku například fotografický kalendář na letošní rok. Na snímcích jsou zachyceny jak vzácné rostliny, tak i památky, které se v obci nalézají.

K dalším zajímavostekm Stzach patří panely s významnými stašskými osobnostmi. „Na závěrečné podobě se podílelo několik tvůrců, z řad místních obyvatelů. Než se ale panely dostaly do konečné podoby, trvalo to několik měsíců. Věnovali jsme tomu hodně svého volného času, ale výsledek za to rozhodně stál,“ s velkou chloubou říká starosta Stach Stanislav Princ.

Miluše Reindlová