Chybí vám pomlázka, nebo nevíte, jak nabarvit velikonoční vajíčka. Žádný problém. Prachatické muzeum připravilo v tomto týdnu hned několik setkání s Lenkou Volkovou, která maluje vajíčka voskem. A je to opravdová paráda.

Lenka Volková v Prachatickém muzeu naučí namalovat tu správnou kraslici snad úplně každého. Velikonoce v Prachatickém muzeu.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováPřipravena je ve čtvrtek 6. a v pátek 7. dubna v čase od 10 do 15 hodin. V Prachatickém muzeu Lenka Volková maluje před Velikonocemi už několik let. O tom, jakou techniku používá, jsme s ní mluvili v loňském roce na stejném místě, v Prachatickém muzeu. Podívejte se na video a do fotogalerie.

Ve stejné dny a stejný čas bude v muzeu také Miroslav Šefčík, který naučí každého kluka či chlapa uplést pomlázku. Jemu jde práce od ruky a už mnohokrát ukázal, že naučit se plést z proutí není nemožné. Na Velký pátek se k Lence Volkové a Miroslavu Šefčíkovi přidají se svým velikonočním uměním také dvě Růženky. Ta první Růženka Vinciková naučí zájemce péct velikonoční pečivo. V muzeu bude od deseti ráno do tří odpoledne. Růženka Sedláková pak lidem předvede, jak se přede velkopáteční nitka pro štěstí.

Hon na zajíčka.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováParádní velikonoční zábavu si pak na Velikonoční pondělí připravili v zámecké jízdárně Zámku Skalice v Bohumilicích. Veronika Konvalinková pozvala na Hon na Velikonočního zajíčka. "Celý den bude probíhat v kryté jízdárně farmářský a řemeslný trh. Návštěvníci si budou moci odnést domů produkty od více než třiceti místních farmářů, malých výrobců potravin či prodejců drobného zboží," upřesnila. Zkrátka nepřijdou v Bohumilicích ani děti, pro ně budou připraveny výtvarné dílničky či možnost svezení na koni. Od 11 hodin pro malé i velké zahraje Divadlo Dokola pohádku O Dášence a od 13:00 k poslechu a tanci zahraje kapela HusMen Counry. "Jde o druhý ročník akce a naším cílem je, aby se stala příjemným místem k setkávání lidí, tak přijďte," pozvala Veronika Konvalinková.

Setkání lidí na Velikonoční pondělí se tradičně koná v Prachaticích u hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Prachatičtí tradici dodržují mnoho let a malí i velcí tam tradičně pekají vejce, hrají čáru nebo přijdou jen tak na popovídání s přáteli, kamarády či zmámými. Velikonoční pekání "u Petra" nemá žádný stanovený čas, ale platí, že celé dopoledne je parkoviště u hřbitova plné.

