Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Václav Koch (36 let, Prachatice), PhDr. Václav Starý (87 let, Prachatice), Věra Čížková (96 let, Vitějovice), Věra Kotrcová (77 let, Chlumany), Emil Jindra (83 let, Tisovka), Bohumír Komrska (88 let, Ostrov).