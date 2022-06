„Proto jsme nuceni uzavřít operační sály a porodnici, a to v době od 8. července do 4. srpna. Nebudeme schopni provádět operační výkony ani porody, a to plánované ani akutní,“ vysvětlil Michal Čarvaš.

Na operačních sálech budou provedeny stavební úpravy. Na dvou sálech proběhne montáž nových světel a nové laminární proudění a dále dojde k výstavbě oddělovací zdi mezi sály a budoucí ortopedickou jednotkou intenzivní péče.

Budoucí maminky mohou Prachaticích rodit do 8. července. Gynekologicko-porodnické oddělení a novorozenecké oddělení bude od 15. července do 3. srpna zcela uzavřeno. Oddělení budou vymalována, stejně jako JIRP, chirurgie, ortopedie a interna II. „Po dobu uzavírky na gynekologickém a porodnickém oddělení budou opravena lina a provedeny další drobné práce. Na interně 2 již probíhá rekonstrukce sprchových koutů a hygienického zázemí. Interní pacienti jsou přesunuti na oddělení následné péče,“ popsal ředitel další úpravy a vylepšení v prachatické nemocnici.

Cílem všech úprav je zlepšit stav interiéru na odděleních pro pacienty i personál a připravit zázemí pro navýšení operativy na podzim, zejména pro ortopedické výkony.

Péče o akutní pacienty bude přesměrována do sousedních nemocnic, zejména do Nemocnice České Budějovice. Ambulance budou v provozu i nadále. „Bude-li diagnostikován pacient k operaci, bude přeložen do Nemocnice České Budějovice. Záchrannou službu jsme již informovali, že urgentní pacienty bude směřovat do Českých Budějovic,“ doplnil Michal Čarvaš.

Od 4. srpna plánuje vedení prachatické nemocnice návrat do normálního provozu a k veškeré operativě i porodům. Stanice i porodnice budou otevřené a pacienti dostanou stejný rozsah péče, na který jsou zvyklí.