V nabídce zůstávají mimo jiné oblíbené trasy po Kvildských a Modravských pláních, které se navíc rozšiřují o jednu novinkovou trasu do oblasti horního toku Roklanského potoka. Stejně tak je připraveno jedenáct různých tras v území Chráněné krajinné oblasti Šumava včetně novinkové výpravy za bobry.

„Bobří výprava vede do málo známé oblasti CHKO v okolí malebné říčky Pestřice. Návštěvníky čeká návštěva domoviny bobrů s jejich typickými pobytovými stopami, jako jsou hráze, hrady, nakácené dřeviny nebo i dopravní cesty. Málo známým fenoménem bobří činnosti je i zadržování vody v krajině a tak se návštěvníci samozřejmě seznámí i s množstvím rybníčků a tůní. Mohu zaručit, že zájemci okusí vodu, tedy životní prostředí býložravých bobrů, na vlastní kůži,“ představil jednu z novinek Vladimír Dvořák, vedoucí koordinátor programů Průvodci divočinou.

„Novinková výprava do Modravských plání zavede návštěvníky do oblasti horního toku Roklanského potoka. Do této unikátní, odlehlé a člověkem opuštěné oblasti tak letos zamíří, v rámci čtyř výprav, 32 zájemců,“ doplnil Vladimír Dvořák.

Třetí novinkou je vlčí výprava. Výchozím bodem bude Návštěvnické centrum Srní a zájemci se seznámí nejen s životem této jedinečné šelmy, ale objeví i zajímavá místa v oblasti Srní a Modravy. „Poslední novinkou je dvoudenní trasa vedoucí výhradně po české straně Šumavy s přespáním na Pancíři. Trasa je vedená jak po území Chráněné krajinné oblasti Šumava, kdy se vychází z parkoviště nedaleko Keplů na Prášilsku. Postupně se vystoupá až na Pancíř a okruhem zpět je návrat převážně po území národního parku. Jsem přesvědčený, že ten, kdo si objedná tuto novinkovou trasu, pozná úplně nová místa, která ukáží návštěvníkům doposud skrytá přírodní zákoutí Šumavy,“ pozval Josef Štemberk, koordinátor programu Průvodci divočinou, na novou dvoudenní trasu.

Další, již tradiční dvoudenní XL trasy, s přespáním na území Národního parku Bavorský les, jsou také připravené, ale do nabídky budou zařazeny až v případě, že bude možné cestovat za hranice mimo v současnosti vyhrazené hraniční přechody a bez nějakých dalších omezení. Výpravy do divočiny jsou určené pro fyzicky zdatnější návštěvníky, jelikož jsou koncipovány nejméně jako půldenní a většinou vedou volným terénem, mimo turistické trasy. Průvodci vyrážejí za každého počasí a účast je na vlastní nebezpečí. Ceny jsou stejné jako v loňském roce, tedy od 450 do 1200 korun za dvoudenní XL trasy.

Registrační systém průvodců divočinou se spustí v pátek 15. května v 9:00 hodin na e-shopu https://eshop.npsumava.cz. První letošní výprava za šumavskou divočinou se uskuteční v pátek 16. června, poslední pak v neděli 25. října 2020.

Jan Dvořák, mluvčí Národního parku Šumava