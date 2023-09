V sobotu 9. září se na začátku Schwarzenberského plavebního kanálu se u Rosenauerova pomníku nad Novým Údolím ve 14 hodin uskuteční vzpomínání na zakladatele a stavitele plavebního kanálu, který původně nesl jméno Krumlovsko-vídeňský, případně Vídeňský, schwarzenberského inženýra Josepha Rosenauera.

Vzpomínání na Josepha Rosenauera. | Foto: Hynek Hladík

V roce 1928 zde schwarzenberští zaměstnanci postavili k uctění památky Josepha Rosenauera jednoduchý kamenný pomník z hrubozrnné plöckensteinské žuly. Joseph Rosenauer byl v roce 1775 pověřen, aby vyprojektoval plavební úpravy Mlýnského potoka / Mühlbach (Kleiner Mühlbach) jižně od Svatého Tomáše, který dnes nese jméno Horský potok. Aby projekt mohl řádně vypracoval, provedl důkladné terénní pochůzky v širokém okolí. Při nich narazil na sedlo na hlavním evropském rozvodí. Tam jej napadla myšlenka na stavbu plavebního kanálu, který by z tohoto sedla vedl po úbočí Bärensteinu a Sulzbergu, Smrčiny / Hochfichtu, Plechého / Plöckensteinu a Třístoličníku / Dreisesselberg, aby došel až k potoku Světlá / Světlá voda nedaleko tehdejších pasovských hranic, od rozvodí v revíru Svatý Tomáš měl k jihu vést k nedalekému Otovskému potoku / Reithbach, který pak ústí do potoka Světlá / Zwettlbach, ten potom u rakouské osady Damreith do řeky Große Mühl.

Vznik a historii Schwarzenberského plavebního kanálu pro čtenáře připomíná plavební ředitel Schwarzenberského plavebního kanálu Hynek Hladík\: V roce 1776 provedl trasování kanálu až k pasovským hranicím. Po jeho skončení předložil pak projekt svým nadřízeným na českokrumlovském lesním úřadu. Tam byl ovšem odmítnut. Za další dva roky Rosenauer předložil svůj projekt přímo majiteli panství, s tím, že náklady na práce během prvního roku by nesl sám a jeho rodina, jeho výlohy by se měly splatit v dalších pěti letech provozu z čistého výnosu. Ani kníže návrh nepřijal. Důvodem odmítnutí bylo privilegium pro pasovské biskupy, které mělo skončit v roce 1788.

Čas ke stavbě plavebního kanálu nastal počátkem května 1789. Ve stejném roce došla stavba kanálu až k potoku Rasovka / Hefenkriegbach u Nové Pece. V roce 1791 dospěl kanál k Jezernímu potoku / Seebach, až k Jelenímu potoku / Hirschbach v dnešní osadě Jelení Vrchy / Hirschbergen. Tím byla otevřena dostatečná plocha plavebních lesů, nebylo třeba pokračovat v další stavbě až k potoce Světlá / Světlá voda.

Rosenauer zemřel v březnu 1804 v Českém Krumlově. Stavba pokračovala v podstatě podle Rosenauerova projektu až k bavorským hranicím pod Třístoličníkem až v letech 1821 - 1823, byl však vynechán dlouhý oblouk u Jeleních Vrchů a kratší v oblasti Oslince / Eselau. Konec (začátek) kanál již Rosenauer navrhl u potoku Světlá / Světlá voda.

Joseph Rosenauer stavbu plavebního kanálu u potoku Světlá / Světlá voda nezažil přesto v roce 1928 byl postaven Rosenauerovi u potoku pomník, který byl odhalen za účasti majitele panství JUDr. Adolfa Schwarzenberga. V sobotu 09.září ve 14 hodin si milovníci historie a plavení dřeva připomenou osobnost a dílo Josepha Rosenauera, včetně Schwarzenberského plavebního kanálu a položíme u pomníku kytici květů.