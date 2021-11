Původní původní dluh osmačtyřicetiletého Lukáše z Liberce byl 18 000 korun. Vinou úroků se vyšplhal až na 180 000 korun. Ve čtvrtek 28. října začalo Milostivé léto, které umožňuje dlužníkům zbavit se sankcí a úroků, které přibyly k původnímu dluhu. Stačí zaplatit původní dlužnou částku a poplatek 908 korun stanovený státem. Podobná akce se už dost možná nikdy nebude opakovat.

A právě Lukáš z Liberce je jedním těch, kdo Milostivého léta využil u prachatického Exekutorského úřadu. Soudní exekutor Kamil Košina z Prachatic navíc rozšířil možnost zbavit se exekuce i na vybrané dluhy u soukromých společností pro dlužníky na území celé republiky. „Měl jsem exekuci, kde jsem dlužil za lednici. Dost jsem jezdil v zahraničí, živím se jako řidič kamionu. Takže mi uteklo, že je tam nějaký problém a že bych to měl řešit. Když jsem se o tom dozvěděl, byly tam už strašné úroky a poplatky za všelijaké právníky,“ popsal Lukáš.

Milostivé léto se obecně vztahuje pouze na dluhy vůči veřejné správě nebo dopravním podnikům, zdravotním pojišťovnám či energetickým společnostem, kde je stát či obec vlastníkem. S výjimkou udělenou Kamilem Košinou nyní Lukáš zaplatil „jen“ 18 908 korun. „Dost se mi ulevilo, když jsem zjistil, že můj exekutor vyhlásil milost i na tenhle druh dluhů. Jinak by mě to dál pronásledovalo,“ dodal.

Kamil Košina z Exekutorského úřadu v Prachaticích řekl, že akce už využil rekordní počet zájemců„Obrátily se na nás desítky lidí s prosbou o vymazání dluhu. Všem se snažíme vyhovět co nejrychleji. Čtyřicet osm dlužníků ihned uhradilo dlužnou částku bez jakýchkoliv přirážek, a my jsme mohli ukončit jejich exekuci. Je to jednoduchý a rychlý postup,“ shrnul Kamil Košina, který Milostivé léto považuje za smysluplné. Podle něj má každý, kdo chce své dluhy zaplatit, v těchto dnech jedinečnou šanci. Milostivé léto trvá jen do 28. ledna 2022.

Jak Milostivé léto funguje?

Pokud máte dluh u Exekutorského úřadu Prachatice a také ho chcete zaplatit se slevou, co nejdříve se spojte s úřadem. Požádejte o vyčíslení přesné částky, kterou musíte v rámci Milostivého léta uhradit. Nejpozději do 28. ledna 2022 zaplaťte tento obnos na účet soudního exekutora 285063450/0300. Následně obdržíte rozhodnutí, že jste zproštěni povinnosti platit zbytek dluhu. Tím exekuce končí.