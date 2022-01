Jak se dlužníci mohou zapojit do akce Milostivé léto?

Co nejdříve by se měli spojit s exekutorským úřadem. Požádejte náš úřad o vyčíslení přesné částky, kterou musíte v rámci Milostivého léta uhradit, a tento obnos pak zaplaťte. Následně obdržíte rozhodnutí, že jste zproštěni povinnosti platit zbytek dluhu. Tím exekuce končí.

Do kdy mají lidé čas?

Mají už jen několik posledních dnů. Skutečně doporučuji reagovat co nejrychleji, abyste svou šanci nepropásli. Akce trvá do pátku, nicméně zpracování žádosti obvykle zabere několik dní. Za Exekutorský úřad Prachatice však garantuji, že udělám vše pro to, abychom stihli vyřídit všechny žádosti, které k nám doputují ještě poslední den Milostivého léta do konce úředních hodin. To znamená do pátku do 14:30 hodin.

Dámy v domově seniorů si vyprávěly u draní peří. Vyhrávala jim k tomu harmonika

Stačí tedy do té doby podat žádost?

Bohužel nestačí. Zákon ukládá, že do 28. ledna musí dlužník uhradit vyčíslený dluh. Nejsnazší je poslat peníze na účet. Číslo Exekutorského úřadu Prachatice je 285063450/0300. Pokud peníze nestihnete poslat, není v našich silách vám vyhovět. Opravdu tedy není radno nechávat žádost na poslední chvíli.

Jakých dluhů se dá díky Milostivému létu zbavit?

Obecně se akce vztahuje pouze na dluhy vůči veřejné správě, dopravním podnikům nebo zdravotním pojišťovnám. Exekutorský úřad Prachatice ovšem výjimečně rozšířil tuto možnost na všechny dluhy. Hned na začátku akce jsem se obrátil na soukromé věřitele, aby se do akce taky zapojili. Tyto vybrané společnosti většinou žádostem dlužníků vyhoví. Nejvíc slev na exekuci zatím poskytla společnost JK Chaloupky Komárov, u které mají lidé dluhy hlavně za bílou elektroniku.

VIDEO: Prachatičtí přivítali letos poprvé nové občánky

Kolik činí poplatek za vyřízení žádosti?

Poplatek je jednotný a stát ho stanovil na 750 Kč plus DPH. To je 908 Kč. Stačí tedy zaplatit původní dluh a k tomu tuto částku. Např. při původním dluhu 20 000 Kč zaplatíte jen 20 908 Kč, bez ohledu na jakékoliv další přirážky a náklady, které během vymáhání dluhu přibyly.