/VIDEO/ Ve čtvrtek se v Třeboni konalo poslední rozloučení s Milošem Velemínským. Uznávaný pediatr, pedagog i vědec zemřel v sobotu 16. března ve věku 87 let. Miloš Velemínský byl průkopníkem v péči o novorozence a za svoji práci získal i řadu prestižních ocenění. Na poslední cestu ho přišly vyprovodit stovky lidí.

Poslední rozloučení s Milošem Velemínským. | Video: Jana Urbanová

Smuteční obřad začal v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny ve 14 hodin. Příchozí stáli v dlouhé frontě už hodinu před začátkem, aby se mohli s věhlasným odborníkem rozloučit s květinou osobně.

Během obřadu vystoupil se smuteční řečí syn zesnulého lékaře Miloš Velemínský mladší, který je primářem Gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice. Promluvil také starosta Třeboně Jan Váňa nebo děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ivana Chloubová, která jen těžko zadržovala slzy.

Odešel skvělý lékař a ryzí člověk, shodují se lidé kolem Miloše Velemínského

Mezi smutečními hosty byli kromě rodiny i přátelé, známí, pacienti, studenti nebo bývalí spolupracovníci Miloše Velemínského. Všichni se shodovali na tom, že odešel velmi laskavý a obětavý člověk i velký profesionál.

„Byl to vynikající člověk i lékař, znal jsem už jeho otce, který nám jako veterinář léčil dobytek a koně. Pan doktor Velemínský byl s každým kamarád a nezažil jsem, že by měl špatnou náladu. Měl jsem u něj dcery, pak vnučky a teď dokonce i pravnuky. Je to pro všechny nenahraditelná ztráta,“ zavzpomínal jeden z příchozích Antonín Buman.

Zemřel Miloš Velemínský. První v republice zavedl intenzivní péči o novorozence

Jeho slova potvrdila i lékařova bývala spolupracovnice, paní Hana. „Byl to člověk s velkým Č a myslím si, že už se tady nikdo takový nenarodí. Pro Třeboň byl takovým andělem, který tady nad námi držel ochranná křídla. Byl to neuvěřitelně skromný člověk a stal se v podstatě součástí mojí rodiny. Myslím si, že takovou krásnou podporu jako má pan Velemínský neměl kdejaký státník,“ zmínila s tím, že pohřeb o tak velké účasti Třeboň snad ještě nezažila.

Zdroj: Jana Urbanová

Zesnulý lékař Miloš Velemínský bude k poslednímu odpočinku uložen na hřbitově v Třeboni.