Volary - Military death march je pochod, věnovaný uctění obětí pochodu smrti z roku 1945, se konal v sobotu 7. dubna. Pochod pořádá Armáda České republiky ze Strakonic a letos se uskutečnil již pátý ročník.

Tradičně se začíná ve Vimperku na Vodníku a jde se trasami, které si účastníci zvolí sami. Od 30 km nejkratší k střední 75 km až k nejdelší 104. km. Jde o extrémní pochod, neboť vyráží se ve 22.00 hodin a musí se přes kontrolní body (Czech pointy) Husinec, Volary, Vimperk dojít z Vimperku do Vimperka. Pochod je otevřen pro všechny a tak ho šli, vojáci, policisté i civilisti, muži i ženy.

Trasa je náročná a každý účastník si zvolí délku sám. Každá vede těžkým šumavským terénem, kterým šel pochod smrti z Německého Helmbrechstu a skončil v dubnu 1945ve Volarech. O tom, jak je to náročné mluví odpovědi některých účastníků z kontrolního stanoviště a odpočinkového místa ve Volarech ve společenském sále radnice. Letošní motto pochodu ,,Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš,“ jeho naplnění bylo ve volarském odpočinkovém místě vidět na každém účastníkovi.

Tomáš a Vláďa Po asfaltu to bolelo, v kopcích to bylo náročné, po loňské zkušenosti je to, ale změna jednak jsme změnili obutí a taky počasí je lepší, i když v noci mrzlo. Nyní jdeme ještě 28. Km a je to za námi. Pochod je jinak super.

Michaela příslušnice AČR z Tábora. Měla za sebou 42. km. "Šlo se mi dobře, ale udělali se mi puchýře na nohou, a tak zde končím. Do Volar jsem šla z Vimperka přes Husinec a bylo to fajn," popsala.

Milan a Michal policajti ze Slovenska. „Jsme z Čadce a tady si dáváme pauzu před posledními kilometry ze 104. km dlouhé trasy. Je to tu dobré. Trasa fajn, kopce jsou pěkné máme za sebou náročnou trasu a po polévce a odpočinku jdeme dál přes Bobíka a Boubín do Vimperka,“ popsali. Martin a Michal se starali o teplo v žaludku v pátek to byl katův šleh a v sobotu silný vynikající vývar. „Občerstvení všem bodlo a věříme, že i chutnalo po oba dny,“ hodnotili samotní kuchaři.

Kpt. Lukáš Perný jeden z organizátorů byl ve Volarech zjistit stav a též odvézt účastníky, kteří skončili. Byl s dosavadním průběhem pochodu spokojen. Poprvé v historii pochodu vyšlo počasí, svítilo slunce a to fajn. Letos je to pátý ročník, a poprvé je za podpory 25. Protiletadlového pluku Strakonice.

Ladislav Beran