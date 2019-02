Vimperk – Na určitá dopravní omezení se budou muset připravit v příštím roce řidiči ve Vimperku. Pokud vše dopadne podle předpokladů, pustí se Jihočeský kraj do stavby okružní křižovatky u Lidlu a Penny.

Nová podoba křižovatky u Lidlu a Penny Marketu ve Vimperku. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

A protože s touto stavbou souvisí i nové přemostění Pravětínského potoka, nebude možno využívat pro příjezd k Penny a na autobusové nádraží Nádražní ulici ve směru od Prachatic. Kromě semaforů tak na řidiče čeká i objízdná trasa. Uvedla to na jednání zastupitelů starostka města Jaroslava Martanová. „Kraj předpokládá předání staveniště v dubnu, nebo květnu. Délka realizace stavby by měla být osm měsíců. Na semafory bude průjezdná ulice Špidrova bez možnosti odbočení do Nádražní ulice. Pokud bude potřeba zajet k autobusovému nádraží a k Penny marketu, bude upravena křižovatka Fišerka dočasně pro obousměrný provoz u benzinové stanice, kolem ní se najede na silnici první třídy směr Strážný a odtud do Nádražní ulice. A stejně to bude platit v opačném směru," vysvětlila starostka.

Když se před několika lety opravoval jen několik desítek metrů od křižovatky vzdálený viadukt, mohli místní využívat opravenou komunikaci a objížďku přes železniční trať v Boubínské ulici. „Dnes je tam pouze jednosměrný provoz. Byly tam problémy s přejížděním železniční trati. Oficiální objízdná trasa tudy vedena určitě nebude, protože prioritně se řeší autobusová doprava a tudy nebude moci jezdit," odpověděla na dotaz Zdeňka Kutila k využití této trasy.

Obecný optimismus ze zahájení stavby okružní křižovatky trochu zchladil vimperský podnikatel a člen výboru pro rozvoj města Vimperk Milan Straka. Nejen podle jeho názoru je z hlediska architektonického a funkčního navržený kruhový objezd naprosto nevhodný. „Přetíná pěší komunikace a rozděluje město Vimperk na oblasti. Pro město z hlediska kvality života by bylo lepší, pokud by kruháč takto nevznikl. Je zbytečně veliký a nákladný a bude stát hodně peněz. Nejlepší by bylo od toho odejít. Chápu, že je to náhlé, ale bohužel se to nechalo dojít až sem. Nový projekt by byl i ekonomicky výhodnější také pro Jihočeský kraj. Myslím si, že by bylo nejlepší to dnes odložit a vyžádat si další stanoviska," oslovil Milan Straka zastupitele.

Jejich zamítavá reakce přišla vzápětí. Místostarosta a předsedy výboru pro rozvoj města Jiří Cais sice připustil, že se o podobě křižovatky ve výboru diskutovalo, ale: „Na radě města jsme řekli, že efekty, které přinese kruhová křižovatka, převýší to, co jsme diskutovali na výboru pro rozvoj města a budeme ji podporovat."

„Možná je monstrózní, ale to pramení z nutnosti překlenout Pravětínský potok, proto je stavba takto dimenzována. Pokud bychom dnes řekli ne, zhatíme tím investici Jihočeského kraje. Pak bychom také mohli zapomenout na řešení Fišerky a dalších věcí, které bez spolupráce s Jihočeským krajem nevyřešíme, například přechod pro chodce u Tesca na Sušické ulici," zdůraznila starostka.

Názor Milana Straky sice zastupitel Pavel Dvořák ocenil, nicméně zastavit v tuto chvíli celou investici nepovažoval za vhodné. „Dnes je opravdu pozdě a dávám kolegům za pravdu. Fandím tomu a jen doufám, aby to skutečně v příštím roce začalo."

Nová podoba křižovatky je důležitá nejen pro Vimperk, jak uvedl zastupitel Bohumil Petrášek, ale také pro spojení krajského města s Bavorskem a logicky i pro tranzitní kamionovou dopravu. A proti názoru Milana Straky se postavila i zastupitelka Dagmar Rückerová. „O kruhový objezd ve Vimperku se bojuje od roku 1998," upozornila. Milan Straka nakonec názory zastupitelů respektoval, nicméně navrhl, aby se podobným problémům vyvarovali alespoň v případě druhé uvažované okružní křižovatky Fišerka.