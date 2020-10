Ve všech jihočeských nemocnicích chybí personál, pacientů s těžším průběhem covid-19 navíc přibývá. Ředitel prachatické nemocnice žádá, aby lidé dodržovali pravidla. Jedině tak lze podle něj šíření viru zpomalit.

Ředitel Nemocnice Prachatice a. s. Michal Čarvaš | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Michal Čarvaš, ředitel Nemocnice v Prachaticích, která jako první na jihu Čech omezila běžnou péči na několika odděleních, aby ji mohla směřovat pacientům s covid-19, nemá v tuto chvíli optimismu na rozdávání. V prachatické nemocnici mají převahu pacienti s covid-19, kterých je ke čtvrtku 29. října zhruba třiapadesát. Jsou převážně z Prachatic a okolí. Pacientů na dvou nekovidových odděleních je přibližně o dvacet méně. "Situace se ale mění z hodiny na hodinu a nejen u nás, ale v celých jižních Čechách," popsal ředitel prachatické nemocnice. Holding Jihočeských nemocnic proto plánuje strategii, jak se postarat o pacienty v rámci přesunu mezi jednotlivými nemocnicemi. Například Nemocnice Český Krumlov, která se do současné chvíle starala o pacienty se žloutenkou, jež se na jihu Čech rozšířila, zřídí místo těchto míst v nejbližší době další covidovou jednotku. "Na doléčení pak zřejmě budeme pacienty převážet nejen do českokrumlovské, ale také do dalších nemocnic na jihu. Musíme si pomáhat mezi sebou," popsal plány.