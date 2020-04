Přitom účast mohla být letos rekordní. Pořadatelé měli potvrzeno 26 souborů ze zahraničí, 41 českých souborů a přibližně 50 dudáků jednotlivců a 14 výrobců dud.

Podle Dany Skoupilové z Městského kulturního střediska Strakonice ale zatím pořadatelé na zrušení mezinárodní akce obdrželi zatím jen samé pozitivní reakce, a to jak od zahraničních, tak od českých souborů. „Samozřejmě všichni příznivci a milovníci folkloru jsou velmi zklamaní, že se letošní ročník ruší, ale zároveň podporují naše rozhodnutí a chápou, že vzhledem k opatřením, které vydala vláda České republiky, nelze festival uskutečnit. Především nesmíme zapomínat na bezpečí a zdraví našich občanů,“ říká Dana Skoupilová.

Její slova potvrdil i Patrik Ředina, který je nejen scénáristou Mezinárodního dudáckého festivalu, ale také členem Malé dudácké muziky Strakonice. „Samozřejmě nás zrušení dudácké festivalu velmi mrzí. Ale je to logické a situace, která teď panuje, si to vyžaduje,“ říká Patrik Ředina. S kolegy z Malé dudácké muziky už vybírali repertoár na akci a sám měl připravené už dva scénáře k akci, ale věří, že svou práci zúročí i za dva roky. „Byli bychom rádi, kdyby se mohl dudácký festival konat už v roce 2021, ale podle pořadatelů to není možné, takže si musíme počkat až do roku 2020,“ dodává.

Podle Dany Skoupilové je organizace akce náročná a dá se téměř říci, že příprava dalšího ročníku začíná vždy krátce po skončení ročníku předchozího. „Konkrétně jde o složení programové rady, výběr souborů, jak zahraničních, tak českých, technické zabezpečení, přípravu na propagaci a tak dále,“ vysvětluje. V tuto chvíli zatím pořadatelé nedokážou přesně vyčíslit doposud vynaložené finance na přípravu.

Konání mezinárodního festivalu ale nezávisí jen na omezeních, která platí v České republice. I kdyby se festival konal, nemuseli by se na něj dostavit účastníci ze zahraničí. A otázkou zůstává i to, jak přistoupí k vycestování souborů ostatní státy, jelikož potíže s touto nákazou jsou v některých státech podstatně horší. Dalším z důvodů zrušení festivalu je podle pořadatelů také skutečnost, že se folklorní kolektivy nemohou v současné době scházet a připravovat se na svá vystoupení.