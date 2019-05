České Budějovice - Na šest set nachystaných kelímků se sazeničkami okurek, rajčat, okurek hadovek má Stanislav Jiřička z Českých Budějovic. Jeho výpěstky už by si klidně mohly velebit v záhonech, jejich zahrádkář ale stále vyčkává.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Eva Kovaničová

"Ještě jsem se do toho nepustil. Vyseju je až po zmrzlých mužích a to ještě budu sledovat počasí," vysvětlil letitý zahrádkář. Na otázku, jestli to tak činí každý rok, nebo jen letos, odpověděl: "Dělám to tak každý rok. Ono to sice vypadá, že letos zima nebude, ale železní muži umí pěkně zklamat," dodal se smíchem.