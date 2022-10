Po letošních komunálních volbách přibylo žen ve vedení obcí. Ještě na konci minulého týdne se počet starostek ale nedostal ani na dvě desítky. Poté, co volby vedení obcí skončily, je na Prachaticku dvaadvacet starostek a čtrnáct žen bylo zvoleno na pozici místostarostky. Historicky poprvé byla žena zvolena do čela v obcích Budkov, Bohunice, Čkyně nebo Lužice. Tradičně pak v obcích Borová Lada, Dvory, Chlumany, Ktiš, Lipovice nebo Žernovice. Zvyklí na ženu v čele radnice jsou také ve Vimperku. Na postu místostarostky mají ženu vůbec poprvé ve Vacově. Jen ve dvou obcích na Prachaticku je vedení výhradně v rukách žen,a to v Lenoře a ve Stožci. V této šumavské obci vlastně vládnou převážně ženy, do sedmičlenného zastupitelstva jich bylo zvoleno šest. Mezi městy a obcemi se najdou i takové, kde mají dva místostarosty. Z měst jsou to Prachatice, kde je starostův zástupce Jakub Nepustil neuvolněný a Jan Kotrba uvolněným. Dva neuvolněné starosty mají v obci Lčovice a v městysu Strážný.

A jak tedy dopadlo obsazení obecních úřadů, úřadů městysů a radnic? Podívat se můžete, jaké je vedení u vás i u sousedů. Nabízí kompletní přehled všech obcí na Prachatiku podle abecedy.

Babice: starosta Martin Fiala, místostarostka Jana Simandlová;

Bohunice: starostka Renata Smetanová, místostarosta Stanislav Frček;

Bohumilice: starosta Libor Vejtasa, místostarosta Jindřich Malý;

Borová Lada: starostka Jana Hrazánková, místostarosta Václav Hovorka;

Bošice: starosta Martin Hodboď, místostarostka Lenka Pahorecká;

Budkov: starostka Marie Mixová, místostarosta Bohumil Helvich;

Buk: starosta Antonín Mráz, místostarosta Václav Kučera;

Bušanovice: starosta Miroslav Beránek, místostarosta Marek Krýcha;

Čkyně: starostka: Stanislava Tůmová, místostarosta Stanislav Chval, další členové obecní rady Jindřich Jelínek, Václava Komínová, Vladimír Luks;

Drslavice: starosta Miroslav Dočkal, místostarosta Petr Machovec;

Dub: starosta Václav Novák, místostarosta Pavel Matuška;

Dvory: starostka Vendulka Pěstová, místostarosta Petr Kahoun;

Horní Vltavice: starosta Pavel Kraml, místostarosta Jan Kantůrek,

Hracholusky: starosta Václav Vozábal, místostarosta Jiří Doubek;

Husinec: starostka Ludmila Pánková, místostarosta Jaroslav Maryška, další členové městské rady Miloslav Toušek, Roman Tichý, Ondřej Babka;

Chlumany: starostka Jana Marešová, místostarosta Josef Novák;

Chroboly: starosta Oldřich Valouch, místostarosta Martin Janoušek;

Chvalovice: starosta Luboš Pöschl, místostarostka Jitka Pöschlová;

Kratušín: starosta Jiří Hleděnec, místostarostka Ludmila Toušková

Křišťanov: starosta Petr Vichr, místostarosta Ondřej Sedláček;

Ktiš: starostka Ilona Mikešová, místostarosta Jan Pavlík;

Kubova Huť: starosta Zbyněk Klose, místostarosta Jan Beran;

Kvilda: starosta Radek Thér, místostarostka Zdeňka Křenová;

Lažiště: starosta Jan Pěsta, místostarosta Karel Vávra;

Lčovice: starostka: Blažena Kutová, místostarostové Ivo Müller, Pavla Nazarská

Lenora: starostka Karolína Štěpánová, místostarostka Magda Chrapanová;

Lhenice: starostka Markéta Trnková, místostarosta Milan Hölcl;

Lipovice: starostka Anna Píchová, místostarosta Jiří Weber;

Lužice: starostka Jana Svobodová, místostarosta Ivo Cibuzar;

Mahouš: starosta František Brožka, místostarosta Miroslav Caletka ml.;

Malovice: starosta Václav Pasák, místostarosta Jan Rys;

Mičovice: starosta Luboš Bárta, místostarosta Václav Bárta;

Nebahovy: starosta Jan Zámečník, místostarosta Jiří Cinádr;

Němčice: starosta Radek Rypota, místostarosta Antonín Benák;

Netolice: starosta Vladimír Pešek, místostarostka Helena Matějeková, další členové městské rady Miroslav Baloušek, Dušan Dragoun, Vladimír Soukup;

Nicov: starostka Jitka Čiefová, místostarosta Vladimír Šašek;

Nová Pec: starosta Martin Hrbek, místostarostka Magdaléna Buzková;

Nové Hutě: starosta Jiří Petráň, místostarosta Tomáš Silovský;

Olšovice: starostka: Ludmila Půbalová, místostarosta Josef Hriňa;

Pěčnov: starosta Miroslav Vojta, místostarosta Stanislav Falář;

Prachatice: starosta Jan Bauer, neuvolněný místostarosta Jakub Nepustil, uvolněný místostarosta Jan Kotrba, další členové městské rady Hana Bolková, Růžena Štemberková, Pavel Hodina, Michal Piloušek;

Radhostice: starosta Jiří Noha, místostarosta Jan Toman;

Stachy: starosta Petr Lampa, místostarosta Josef Trázník, další členové obecní rady Jana Brabcová, Ladislav Řezník, Luděk Sáska.

Stožec: starostka Helga Finiková, místostarostka Vlasta Finiková;

Strážný: starostka Jiřina Kraliková, místostarostové: Ondřej Zagatta a Martin Szwancar;

Strunkovice nad Blanicí: starosta Karel Matějka, místostarosta Rudolf Toušek;

Svatá Maří: starosta Pavel Mráz, místostarosta Miroslav Zátka;

Šumavské Hoštice: starosta Petr Fleischmann, místostarosta Vladimír Sedlák;

Těšovice: starosta Miroslav Leffler, místostarosta Robert Wimberský;

Tvrzice: starostka Michaela Hávová, místostarota Marek Študlar;

Újezdec: starosta Milan Kavulok, místostarosta Jaroslav Nosek;

Vacov: starosta František Čtvrtník, místostarostka Veronika Šťastná, další členové obecní rady Miroslav Blahout, Pavlína Kopáčiková, Zdeněk Novák;

Vimperk: starostka Jaroslava Martanová, místostarosta Zdeněk Kuncl, další členové městské rady Tomáš Samek, Lukáš Sýs, Jan Hanžl;

Vitějovice: starostka Lenka Tůmová, místostarosta Josef Zimandl;

Vlachovo Březí: starosta Lubomír Dragoun, místostarota Jaroslav Pokorný;

Volary: starostka Martina Pospíšilová, místostarosta Václav Mráz, další členové městské rady Václav Mráz, Jiří Jaroušek, Bohuslav Kub, Andrea Nováková;

Vrbice: starosta Pavel Čvrtník, místostarostka Zdeňka Hořejšová;

Záblatí: starosta Jan Poliček, místostarostka Emilie Cvrčková

Zábrdí: starosta Zdeněk Půbal, místostarosta Karel Turek;

Zálezly: starosta Radek Kutheil, místostarosta Petr Nový;

Zbytiny: starosta Josef Furiš, místostarosta Jindřich Novák;

Zdíkov: starosta Roman Šebánek, místostarostka Iva Loziášová;

Žárovná: starosta Petr Wachtfeitl, místostarosta Vlastimil Plíšek;

Želnava: starosta Richard Ramba, místostarosta Karel Malenovský;

Žernovice: starostka Petra Kleinová, místostarosta Miroslav Trůbl.