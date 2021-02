Voda může v některých říčních profilech vystoupat až na 2. stupeň povodňové aktivity. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.

Hrozí snížení stability stromů v podmáčené půdě a možnost průtoků vody přes komunikace. Lidé by se měli podle meteorologů kvůli vlastní bezpečnosti v rozvodněném korytě toku a bezprostředním okolí vyvarovat plavání, jízdě lodí a podobně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Mimo to má podle meteorologů zasáhnout celý Jihočeský kraj silný vítr. Výstraha platí od středečních 19 hodin do čtvrteční 9 hodiny ráno. Foukat má západní až jihozápadní vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu.

Vítr může podle výstrahy poškodit stromy a lesní porosty. Popadané větve ze stromů by mohly na některých místech komplikovat dopravu. „Doporučujeme zajistit okna a dveře a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Při pohybu venku by měli lidé dbát zvýšené opatrnosti a měli by omezit túry,“ uvedli meteorologové.