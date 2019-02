Vimperk – Ještě letos se chtějí pustit Vimperští do rozsáhlé rekonstrukce ulice 1. máje. V tuto chvíli mají nejen peníze, ale i projekt a vybranou firmu. Opravovat nemohou, není stavební povolení.

Vimperk, ulice 1. máje. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Podle slov Jaroslavy Martanové, starostky města, pokračují jednání, která by měla vést k jeho vydání.

Projektanti se musejí vypořádat s námitkami ze strany dopravní policie, které se nelíbí rozhledové podmínky pro řidiče. Ty odpovídají maximální rychlosti třicet kilometrů v hodině, ale třicítku tam policie povolit nechce. Ulice je frekventovaná a lemuje i základní školu. Policie nesouhlasí ani s dlážděnými pásy u přechodů, které šoféry zpomalí.

Jak uvedl Zdeněk Kuncl, místostarosta města, jakmile bude projekt zaktualizovaný, vstoupí město znovu do jednání s policií. V tuto chvíli ještě například vedení města řeší úpravy v projektu, které by měly řešit zásobování některých firem v ulici.

„Celá rekonstrukce by měla trvat čtyři sta šedesát osm dní. To znamená, že pokud letos začneme, hotovo by měla mít firma v roce 2020,“ spočítala starostka Jaroslava Martanová. Další jednání se stavební firmou, která vyhrála zakázku, je naplánováno na začátek února.