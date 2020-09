Městské slavnosti od 9.30 hodin ráno, farmářské trhy na Skalce od 10 do 13 hodin nebo Dny evropského dědictví se konají o tomto víkendu v Prachaticích.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Protože také na Velkém náměstí rozloží stánky trhovci, vjezd na náměstí bude v sobotu zakázán všem motoristům. A protože dopravní situaci v centru k tomu komplikuje ještě oprava plynové přípojky v Křišťanově ulici, vedení města rozhodlo, že v sobotu omezí také vjezd do ulic v okolí Velkého náměstí. Už v Solní ulici proto všechny motoristy upozorní zákazová značka s dodatkem, že do bočních ulic v centru města mohou v sobotu autem vjet pouze provozovatelé podniků a firem se sídlem v centru Prachatic, jejich zásobování a další vozidla „dopravní obsluhy“, a obyvatelé, kteří mají v centru trvalé bydliště. Při výjezdu pak musejí lidé, kteří mají trvalé bydliště v ulicích Horní či Neumannova, užít část ulice Křišťanova a následně ulici Věžní, která bude pro výjezd z města průjezdná v opačném směru, tedy z ulice Křišťanova směrem do ulice Husova.