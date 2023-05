Ceny dřeva v loňském roce po razantním snižování v letech minulých rostly. To se projevilo na výsledku hospodaření Městských lesů Prachatice. Společnost vlastní město Prachatice, jejím jednatelem je Jan Pěsta, který nedávno výsledky hospodaření prezentoval na valné hromadě společnosti, která je složena z prachatických radních.

Lesní cesty poškozené během kůrovcové kalamity nechala společnost Městské lesy Prachatice opravit částečně už loni. Opravy pokračují i letošním roce. | Foto: Deník/ Redakce

V loňském roce se Městské lesy Prachatice potýkaly s doznívající kůrovcovou kalamitou. Nahodilá těžba v lesích v okolí města byla podle Jana Pěsty 4662 metrů krychlových z celkových více než devíti tisíc kubíků, které lesy v roce 2022 vytěžily. Společnost prodala přes devět tisíc kubíků za průměrných 2 155 korun za kubík. „Loni i letos pracujeme na zalesňování holin. Nemalé peníze vynakládáme do pěstební činnosti a výchovy mladých porostů,“ zhodnotil Jan Pěsta s tím, že postarat se o mladé stromky do pěti let věku je nejnáročnější. Hospodářský výsledek Městských lesů Prachatice za rok 2022 je ve výši 461 319 korun. Radní města doporučili peníze ponechat společnosti pro potřeby financování aktivit týkajících se Zookoutku Fefrofské rybníky, naučné stezky a Areálu lesních her na Lázních sv. Markéty.

Během loňska městské lesy opravily osm lesních cest, u nichž došlo k poškození při nadměrném odvozu dřeva. „Přednostně opravujeme páteřní komunikace využívané při lesnickém hospodaření i turistice. Součástí oprav lesních cest jsou často i úpravy povrchu skládek dřeva podél cest,“ popsal jednatel Městských lesů.

Do rekonstrukce a oprav lesních cest loni společnost investovala kolem 1,5 milionu korun. Letos vedení městských lesů odhaduje náklady na opravy ve výši 1,1 milionu korun. Aktuální stav některých cest je pochopitelný vzhledem k jejich častému využívání, některé cesty zůstaly také podmáčené vinou deště. Opravené jsou lesní cesty v okolí Husinecké přehrady, Libínského Sedla a tankovky, které jsou nejvíce využívány pěšími turisty i cyklisty.