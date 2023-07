Celý den za stovku

Celodenní vstupné pro dospělé tak v letošní sezoně bude stát o třicet korun více, zdražuje se na stokorunu. O dvacetikorunu si za celý den připlatí děti ve věku od tří do patnácti let, senioři nad 65 let a ZTP, ti nově zaplatí vstupné 60 korun. Novinkou v ceníku vstupného na Hulák v letošní sezoně je tzv. zvýhodněné rodinné vstupné 2 dospělí + 1 dítě. To vyjde na 240 korun. „Příplatek za další dítě je čtyřicet korun," doplnil s tím, že u všech zmíněných kategorií bude dostupné časově zkrácené hodinové vstupné. Ideálně by Prachatičtí chtěli mít otevřeno více než 58 dní a návštěvnost vyšší 15 000 lidí za sezonu, což jsou čísla vypočtená průměrem z posledních let.

Během letních prázdnin je na Huláku otevřeno denně od 10 do 20 hodin. Brány koupaliště zavře pouze deštivé počasí. V létě pro krytý bazén v Prachaticích platí odstávka. Informace o tom, zda je areál otevřen, jsou k dispozici na webových stranách města Prachatice.

Letos o deset korun navíc

K mírnému zdražení vstupného pro letošní sezonu došlo také ve Vimperku. Tamní letní koupaliště v Sušické ulici podražilo na celodenním vstupném na osobu o desetikorunu, jak pro dospělé, tak pro děti či seniory. Vyšší je i rodinné vstupné, které zahrnuje dva dospělé a dvě děti. To zdražilo o čtyřicet korun. Platba za každé další dítě je opět navýšena o desetikorunu, na šedesát korun. Kondiční plavání je od července každé úterý, čtvrtek a sobota vždy v čase od 7 do 9 hodin a vyjde na padesát korun.

Otevření veřejnosti bude ovlivněno počasím. Vedení vimperských Městských služeb, které areál spravují, upozornilo, že v případě nepříznivého počasí jako déšť, bouřka nebo teplota nižší než osmnáct stupňů, může být důvodem k mimořádnému uzavření areálu bez možnosti vrátit vstupné. To, zda je ve Vimperku otevřeno, si zájemci mohou ověřit pohledem na webovou kameru.

I u rybníka je fajn

Bez placení mohou milovníci koupání v okolí Prachatic využívat rybníky a obecní koupaliště. V parných dnech proto bývá v obležení rybník v Chrobolech, Ktiši nebo Husinecká přehrada. Mezi nabídku koupání se letos po rozsáhlé rekonstrukci vrací Křišťanovický rybník. Tam a navíc ještě u Ktišského rybníka mají milovníci přírodního koupání také možnost občerstvení. Vimperští mají možnost navštívit areál na Vodníku, kde je kromě koupání možnost sportovního vyžití třeba na in-line bruslích.