Městská hromadná doprava v Prachaticích už kdysi fungovala. V současné době zajišťuje přepravu jen Nemocnice v Prachaticích Nemocnice Prachatice. její sanitní vozy několikrát denně vyzvedávají pacienty u polikliniky a pohodlně je přepraví do areálu nemocnice. Nově budou mít cestující také zastávku ve Vodňanské ulici, která se právě staví. Prachatický starosta Jan Bauer upřesnil, že město Prachatice každý rok přispívá na dopravní obslužnost. „Letos to je částka 462 tisíc korun. Je to příspěvek na základní obslužnost a nejedná se o klasickou městskou hromadnou dopravu, jak ji známe z velkých měst,“ upřesnil prachatický starosta. Vzpomněl, že už za jeho bývalého působení na radnici, město uvažovalo a propočítávalo cenu městskou hromadnou v Prachaticích. „Nebyla to vůbec levná záležitost,“ řekl s tím, že tehdy nebyl o takový druh přepravy velký zájem. Vedení radnice se ale podle jeho slov nebrání téma městské hromadné dopravy znovu otevřít. „Na konci února proto plánujeme schůzku s dopravním expertem,“ upřesnil Jan Bauer.