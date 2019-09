Možnosti, jak financovat třetí etapu výstavby v areálu Lesních her v Prachaticích, dostane na stůl ještě v září jedenadvacet městských zastupitelů. Záměrem města je, aby na akci získalo dotaci, jako v předchozích dvou případech.

Třetí etapa by měla být podle slov Jana Klimeše, místostarosty města, zaměřena hlavně na dospělé návštěvníky areálu a na seniory. „Praxe totiž ukázala, že zatím co si mladší i starší děti přijdou v areálu na své, jejich doprovod už ne,“ uvedl místostarosta. Nebude se podle něj jednat venkovní o hřiště pro dospělé, protože už jsou ve městě fitness prvky pro dospělé u Huláku. Třetí plánovaná etapa by měla sloužit k odpočinku, chybět ale nebudou ani prvky na rozvoj motoriky. To, že v areálu chybějí prvky pro dospělé, potvrdila i Zdena Hrůzová z Prachatic, která areál navštěvuje s vnoučaty.