Místa se vybírají podle toho, kam patří: zaměstnání, sport, doprava. Z tohoto je výstupem pro samosprávu města doporučení, které se dále řeší. Zaměřuje se na místa, která osoby s handicapem mohou navštívit či navštěvují. Pak se například instaluje navigační majáček, upraví se sklon chodníku apod.

My v KreBul, o. p. s. v rámci projektu Počítáme s vámi v části „Senioři v obraze“, jsme se zaměřili také na bariéry. Jelikož ale tento projekt je zaměřen na překážky a výzvy, tak je určen i široké veřejnosti, která bude po zhlédnutí společného díla také „v obraze“. Co vidící člověk obejde, či že řidič na přechodu zastaví je fajn, ale co překážky, které si mnozí neuvědomují?

Tak například u dost širokého chodníku zaparkují auta tak, že vozíčkář těžko projede, hlášení na nádraží osoba s vadou sluchu vůbec nerozumí, zboží u obchůdků je pro nevidomého ohromná překážka, vyndané popelnice jednou za týden změní ráz celé trasy, co je pro nás zkratkou, vozíčkář musí objet celý blok, či nevidomý o zkratce vůbec neví a ani jí nepoužije, u namalovaného chodníku bez „pufíků“ nevidomý neví, zda je na silnici či už na přechodu.

A účastníci se shodli na tom, že město Prachatice je velmi vstřícné pro odstranění různých omezení, avšak je třeba zapracovat na informovanosti veřejnosti a poučit občany – neparkovat tam, kde nemají, parkovat s ohledem na chodce, nenechávat ze zahrádek čouhat růže, neuvazovat psy v chodící zóně, neopírat kola na úzkém chodníku, dbát nejen na estetiku u obchodů, ale především na to, že procházejí lidé, popelářům říci, že popelnice má své místo i po vysypání, a že v restauraci potřebujeme nandat jídlo nejen hezky na talíř, ale tak, abychom jej „mohli sníst“… atd.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této akce a těšíme se na další příležitost a poučení pro nás, kteří handicap nemají.

Za KreBul, o. p. s.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera