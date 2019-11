Na grafickou úroveň zpracování například pozvánek města Prachatice podle zastupitele Jakuba Nepustila (Živé Prachatice) nemůžeme být pyšní. Proto také jeho sdružení navrhuje zpracování grafického manuálu. „Pokud chceme být moderním městem, musíme do takových věcí investovat. S grafickým manuálem i člověk, který není grafik, odevzdá pozvánku na lepší úrovni,“ podotkl při vysvětlování, co grafický manuál je a proč ho město potřebuje. Rozhodně prý nejde o to brát lidem kreativitu.

To, že se doba vyvíjí, je podle starosty Martina Malého jasné, a to, co mohlo vyhovovat před osmi lety, může být překonané. „To se týká i grafického manuálu. Počítáme se změnou,“ řekl. Město chce ale změny celého manuálu identity zaplatit z dotace od ministerstva práce a sociálních věcí, kde chce získat 6,8 milionu korun. „Změna se týká jak vizuálního způsobu prezentace, tak například využití aplikace mobilní rozhlas a další,“ popsal Martin Malý s tím, že dvouletý projekt změn dostal název Prachatice plánují budoucnost. Projekt by měl začít v dubnu 2020 a zda ho zaplatí z 85 procent dotace, bude jasné asi v prosinci.

Dotace by měla zaplatit 85 procent všech nákladů na manuál identity a další modernizaci a digitalizaci úřadu ve směru k lidem. Pokud město dotační peníze nezíská, nehodí připravený projekt do koše. Když dotace bude, bude podle informací Martina Malého částka na dofinancování města v rozpočtu pro příští rok. Odpověděl také na otázku Živých Prachatic, že bez dotace nebude nic tím, že pokud nebude, pustí se radnice do úprav manuálu za své peníze. „Určíme prioritu a provedeme úpravy, ale v úspornějším módu,“ ujistil starosta.

Zastupitel Robert Zeman doufá, že se pak manuály podaří používat. Podle něho jsou takové návody a pokyny většinou příliš dlouhé a lidé jim nerozumějí. „Pak se z toho používá minimum, například předloha pro vyrobení prezentace, a když se nějakému ajťákovi podaří nastavit všem stejnou šablonu na mailu, je to úspěch. Můžeme být rádi, že nějak vypadají webové stránky. Doufám, že to bude přiměřeně velké, abychom to dokázali vstřebat,“ konstatoval Robert Zeman.

To, zda město dotací získá, bude jasné zřejmě už do konce letošního roku.

Grafický manuál:



- Základní prvek prezentace města, spolu se znakem města.



- Vizuální způsob komunikace města s veřejností, občany, turisty, partnery.



- Součástí by měla být i pravidla a doporučení, jak vybrat font písma či barevnost.