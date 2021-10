Pozemek, po kterém jednotliví majitelé o objektů či zahrádek v lokalitě jezdí ke svým nemovitostem, totiž zástupci prachatické radnice kvalifikují jako účelovou komunikaci. S tím ale zásadně nesouhlasí majitel pozemku. Zástupci města proto na místě zpovídali jak majitele nemovitostí, tak i pamětníky, kteří by mohli potvrdit, zda tam komunikace tam historicky byla. Součástí setkání bylo také zhodnocení stavu komunikace, která nemá asfaltový povrch, ale je pouze zhutněna frézovanou drtí, včetně všech jejích rozměrů.

Bohumil Rebec a jeho právník ale ujišťují, že aby šlo o komunikaci, musí plnit čtyři základní parametry, které rozhodně nesplňuje. V její polovině proto Bohumil Rebec instaloval závoru. Někteří obyvatelé tak mohou přijet z ulice Lázeňské, jiní zase z druhé strany, ve směru od ulice Krumlovská. „Nikomu ze sousedů jsem neznemožnil a nebráním k příjezdu k jeho nemovitosti. A právě volný přístup k pozemkům je jedním z požadovaných parametrů,“ vysvětlil Bohumil Rebec a všichni přítomní jeho slova potvrdili. Bohumil Rebec si zároveň ověřil, že příjezd k závoře z obou stran je z Malého náměstí zhruba stejně dlouhý.

„S čistým svědomím mohu říct, že nikdo z lidí to nemá neúměrně dál,“ dodal Někteří z obyvatel lokality dokonce uvedli, že současný stav, kdy plnému průjezdu ulice brání závora, jim vyhovuje. „O to je tu nižší provoz,“ shodli se, ale zároveň vzpomněli, že jim vadily obrovské kameny, které tam ještě před časem bránily v průjezdu. Ty ale majitel cesty nechal odstranit. „Pokud by cesta byla plně průjezdná, bylo by to výhodnější, ale k příjezdu na náš pozemek závora nebrání,“ ujistil jeden z majitelů okolních nemovitostí Jan Pasák. S ním souhlasí i další z majitelů nemovitosti, dodal však, že současný stav nebude vyhovovat v době zimní údržby. „Prohrnování bude komplikované,“ myslí si.

Setkání v ulici Za Továrnou nemá žádný výsledek. Zástupci odboru komunálních služeb odešlou svá zjištění na Krajský úřad v Českých Budějovicích, kde se rozhodne, zda má město Prachatice oprávnění pozemek kvalifikovat jako veřejnou komunikaci. Každopádně ale platí, že manželé Rebcovi jsou ochotni jednat s vedením města Prachatice a pozemek, po kterém vede sporná cesta, chtějí buď prodat, nebo směnit za jinou nemovitost. „Stačí se domluvit a můžeme podepsat smlouvu,“ řekl po jednání v ulici Za Továrnou Bohumil Rebec.