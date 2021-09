Zdeněk Kuncl, místostarosta Vimperka, upřesnil, že na posledním jednání zastupitelé Vimperka prodali pozemky za téměř deset milionů korun. Oba zástupci vedení města shodně ujišťují, že získané peníze rozhodně nepoužijí na opravy. „Máme nepsanou zásadu, že peníze nechceme projíst. Tyhle peníze použijeme na nákup pro nás potřebných pozemků, nebo peníze dáme do investic,“ uzavřela starostka.

„O oba pozemky projevili zájem investoři s tím, že by je chtěli využít jako zázemí pro svoje firmy,“ vysvětlila vimperská starostka Jaroslava Martanová s tím, že o pozemek u Sušické ulice se přihlásili dva zájemci.

Nedávné zastupitelstvo města projednávalo prodeje hned několika pozemků ve vlastnictví města. Jeden volný pozemek našlo město v sousedství rozestavěného areálu vimperské firmy VaVi směrem do Sušické ulice, další pak v areálu bývalých kasáren.

