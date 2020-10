Až do konce roku 2021 mohou prachatičtí střelci využívat areál stávající střelnice v lokalitě Pod Cvrčkovem. Taková je domluva s městem Prachatice.

Proč sportoviště?

- Nabízí se areál dále využívat jako sportoviště, kde by mohlo vzniknout víceúčelové hřiště, krytý tenisový kurt a kurt na squash.

- V areálu městského stadionu už není další prostor pro rozšiřování.

- Areál střelnice je v docházkové vzdálenosti od nejhustěji obydlené části města.

Střelci ale zřejmě areál opustí o něco dříve. Jejich část střelnice nad sběrným dvorem v Krumlovské ulici bude postavená do konce letošního roku. O něco později bude dostavěná část městská, tedy nekrytá malorážková střelnice. Starosta Martin Malý nedávno řekl, že střelnice v Krumlovské ulici bude kompletní do poloviny příštího roku. Proto se vedení města zároveň zabývá tím, jak dále využije areál Pod Cvrčkovem, který od střelců město koupilo už v roce 2017. „Nápadů je více. Jednou z možností je, aby tam zůstalo sportoviště, i když s jiným druhem sportů než doposud,“ uvedl Martin Malý s tím, že: „Zachování charakteru sportoviště by nám mohlo pomoc na rekonstrukci areálu získat cizí peníze z dotací.“

Reálné tak je, že město využije a opraví zázemí, které v areálu je, jako třeba šatny či klubovny. „Stávající střeliště by se mohlo zastřešit a využít například jako kryté kurty na tenis a squash. Zřejmě by došlo i na víceúčelovou halu pro další sporty,“ upřesnil. Někteří zastupitelé navrhují zřídit tam například kemp.

Sportoviště by navíc navázalo cyklistickou trať pro děti, kterou tam v létě postavil Michal Piloušek. Martin Malý dodal, že plán není prodiskutovaný mezi zastupiteli. „Vnímám to ale tak, že místo na takové sporty ve městě chybí. Například tenisté jezdí v zimě s malými dětmi trénovat do měst okolí a squash není ve městě vůbec,“ poznamenal na závěr.