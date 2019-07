Milion korun město Prachatice každoročně uvolňuje z rozpočtu pro obyvatele města, kteří si chtějí opravit vlastní byt či domek. Peníze si mohou Prachatičtí půjčit od města, poté co jejich záměr schválí zastupitelé. Jednu takovou žádost odsouhlasili bez diskuzí nedávno. „Majitelka domu v Nádražní ulici z půjčky z fondu rozvoje bydlení bude financovat opravu střechy rodinného domu,“ upřesnil Václav Janda, vedoucí finančního odboru města.

Fond rozvoje bydlení: - Peníze jsou určeny na úvěr pro vlastníky nemovitostí na opravy bytových domů v jejich vlastnictví. - Mohou si půjčit půdní vestavby, opravy a rekonstrukce, změny vytápění či zateplení. - Vše určuje vyhláška č. 1/2015. - Úroková sazba činí 2 %.

Martin Malý doplnil, že půjčit si mohou všichni obyvatelé města v případě, že chtějí opravit vlastní nemovitost či provést půdní vestavbu v domě, které vlastní město. „Jen připomínám, že pro naše občany máme lukrativní úrokovou sazbu ve výši dvou procent,“ dodal prachatický starosta.

V případě rekonstrukcí či oprav vlastních objektů si mohou Prachatičtí půjčit maximálně sto tisíc korun a splátky jsou rozděleny do čtyř let. V případě využití peněz pro půdní vestavbu či rekonstrukci nebytových prostorů na bytové, může být půjčka až 300 tisíc korun se splátkami na osm let.