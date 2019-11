Půjde v o staronové byty v domě s číslem popisným 39. Podle Jana Klimeše, místostarosty města, tu už firma na rekonstrukci pracuje. Jedná se o dům, v němž město příští tok nabídne čtyřiatřicet nových bytů. „Nejprve zde byla ubytovna, pak byl dům městem opraven a nastěhovali se do něj především romští obyvatelé. Záměr byl chvályhodný, ale nakonec se z domu stala jediná vyloučená lokalita ve městě,“ připomněl místostarosta historii domu.

Asi před dvěma a půl lety začalo město řešit, co s domem dál, když jej většina obyvatel, hlavně pro dluhy na nájemném, opustila. Následovalo rozhodnutí, že město byty opraví a nabídne je lidem. Druhá etapa rekonstrukce by měla trvat do konce března, a pak už by měly jít byty do nabídky. Oproti původnímu plánu půjdou byty do nabídky najednou. „Jako bonus tam navíc přibude výtah, momentálně se pracuje na jeho projektování,“ dodal Jan Klimeš.

V domě vzniklou byty o většinou velikosti 1+1, dva bezbariérové, tři byty o velikosti 2+1 a jeden byt 3+1.