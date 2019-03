Osmnáct talentovaných dětí získá podporu z grantového programu města Prachatice. Koordinátorka grantů Hanka Rabenhauptová upřesnila, že komise vybrala a radní podpořili všechny žádosti u titulu Podpora talentovaných dětí a mládeže. „V grantu se rozdělovalo sto tisíc korun. Sedmnáct žadatelů chce podpořit sportovně nadané děti. Pouze v jediném případě půjdou peníze na rozvoj hudebního talentu,“ řekla Hanka Rabenhauptová. Nejnižší částka byla čtyři a nejvyšší osm tisíc korun.

Dalších půl milionu korun rozdělila rada města na Volnočasové aktivity v Prachaticích. „Žádostí přišlo třiapadesát. Radní schválili o čtyři méně,“ upřesnila Hanka Rabenhauptová. Podporu získaly tradiční akce jako Štěpánský běh, ale také novinky. Těmi je Prachatický loutkový festival, jehož pořadatelka Šárka Frantová získala podporu ve výši 14 tisíc korun. Prachatická radnice ale podpoří tradiční soubory, tedy Dechový orchestr Prachatice nebo Country klub, který letos slaví desáté výročí založení.

Seznam příjemců grantů města Prachatice pro rok 2019:



1. Jakub Kahuda, 2004, sport - kultura (tenis a bicí) 4000,- Kč

2. Lucie Dostálová, 2003, sport - horská kola, kynologie 8 000,- Kč

3. Martin Ženíšek, 2006, sport - horská kola, cyklokros 6 000,- Kč

4. Zdeněk Fidler, 2002, sport - horská kola 6 000,- Kč

5. Kryštof Plánek, 2007, sport – triatlon 4 000,- Kč

6. Anna Dostálová, 2005, sport -lyžování, cyklistika, horská kola 6 000,- Kč

7. Václav Dostál, 2003, sport - lyžování, cyklistika, kola, kros 8 000,- Kč

8. Lenka Fidlerová, 2005, sport – atletika 4 000,- Kč

9. Adam SRCH, 2004 - sport –kopaná 4 000,- Kč

10. Michal Hořčica, 2009, sport - stolní tenis 4 000,- Kč

11. Patricie Wágnerová, 2007, sport – tenis 6 000,- Kč

12. Martin Bohm, 2003, sport – hokejista 6 000,- Kč

13. Petr Hodina, 2008, sport - stolní tenis 8 000,- Kč

14. Nela Viktorová, 2004, sport – cyklistika 6 000,- Kč

15. Miroslav Mach, 2006, sport – triatlon 6 000,- Kč

16. Radim Černý, 2006, sport - fotbal, hokej, basketbal 4 000,- Kč

17. Sanny Uhlíková, 2004, sport – hokejbal 6 000,- Kč

18. Barbora Štětinová, 2002,kultura - hra kytara 4 000,- Kč

19. Jihočeské centrum rovných příležitostí z. Ú. Prachatice Očista těla i duše po celý rok 4 000,- Kč

20. Potrus Prachatice, o.p.s. Mini GP 11 000,- Kč

21. SH Čech, Moravy a Slezska SDH Prachatice O Pohár starosty města a vystrojení SDH 7 000,- Kč

22. Jana Pavlíčková Velikonoční dílna 2 000,- Kč

23. Dechový orchestr Prachatice, z.s. Koncerty a reprezentace města 15 000,- Kč

24. Hospic sv. Jana N.Neumanna, o.p.s. Nevšední dny v hospici a DMV 10 000,- Kč

25. Český svaz včelařů, z.s., ZO Prachatice Rumunsko 2019 8 000,- Kč

26. Václav Kuneš Václav Kuneš - výroční výstava 70 10 000,- Kč

27. Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatická desítka 15 000,- Kč

28. Svaz diabetiků ČR, p.s. Prachatice Rekondice Sezimovo, pronájem bazénu a tělocvičny 2 000,- Kč

29. SK H.B. mostové jeřáby Prachatice, z.s. Jarní pohár H.B. mostové jeřáby cup ve stolním tenise 16 000,- Kč

30. Barbora Zikmundová Book Box - veřejné mini knihovničky 4 000,- Kč

31. SONS ČR, z.s. odbočka Prachatice Jsem zdravý a zpívám si! 4 000,- Kč

32. Karel Hrůza (Country klub) 10 let country Prachaticích - 10x pro Prachatice 20 000,- Kč

33. Senioři ČR z. s. - Městská organizace Prachatice Pestré seniorské aktivity 20 000,- Kč

34. Eliška Weysserová Cyklus koncertů duchovní hudby 6 000,- Kč

35. OS Český červený kříž Prachatice Letní soustředění mladých zdravotníků 7 000,-Kč

36. ZO Svaz postižených civilizačními chorobami, Prachatice Zkvalitnění života OZP a péče o zdraví 5 000,- Kč

37. Vanda Chvalová Mezigenerační volejbalový turnaj 2019 5 000,- Kč

38. Maraveja Maraveja 2019 5 000,- Kč

39. Klarinetový soubor Prachastice, z.s. Barevný podzim - koncert, umělecká syntéza 19 500,- Kč

40. Libín-S Prachatice, z. s. Libín-S Slaví třicetiny 9 000,- Kč

41. KreBul, o.p.s. Maškarní bál pro starší a pokročilé 16 000,- Kč

42. Kongregace Milosrdných sester sv. K. Boromejského Neumanneum 2019 11 000,- Kč

43. Junák - český skaut, středisko Zlatá stezka Prachatice Hravé odpoledne na Parkánu 5 000,- Kč

44. Václav Mráz Rozšíření trenažérů a zvýšení kondice 7 000,- Kč

45. Obec baráčníků Vitoraz Prachatice Zachování tradic našich předků 12 000,- Kč

46. Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. MO Prachatice Více pohybu ke zdraví, radosti a pohodě 7 000,- Kč

47. Servisní centrum sportu ČUS Prachatice Pojď si vybrat, co tě baví 20 000,- Kč

48. Okresní fotbalový svaz Prachatice Fotbalový turnaj Opohár předsedy OFS Prachatice 12 000,- Kč

49. Šumavský ochotnický spolek Prachatice Divadelní inscenace - Návrat do Hotelu Blackout 13 500,- Kč

50. Daniela Bžochová (SeniorPoint) UM Seniorů 10 000,- Kč

51. Ivana Bílková (DSMK) Plnime přání seniorů 11 000,- Kč

52. Karel Rabenhaupt (Klub SenSen) SenSen v akci 16 000,- Kč

53. Pošumavská komorní filharmonie Prachatice, z.s. Klasická hudba oslovuje 12 000,- Kč

54. Seniorská občanská společnost Prachatice, z. s. Staří lidé jsou osamělí s mladými hledáme společnou cestu 20 000,- Kč

55. Jana Mazáčková Projev invaze vojsk v roce 1968 v krajině 14 000,- Kč

56. Bezinka, z. s, Montessori škola Vzpomínáme a učíme se společně 17 000,- Kč

57. Eva Poštová - Klub zdravotně postižených Patří k nám i v roce 2019 9 000,- Kč

58. Lucie Rabenhauptová Tančírna na Kratochvíli se otevře i pro Prachatické 9 000,- Kč

59. Sbor dobrovolných hasičů Oseky Dětský den v Osekách 7 000,- Kč

60. Karel Talafous Akce ve Starých Prachaticích a Ostrově 11 000,- Kč

61. Kocourek Jan Štěpánský běh, 40. ročník 13 000,- Kč

62. Eva Jankulárová Semenaření v 21. století 1 000,- Kč

63. Šárka Frantová Prachatický loutkový festival 2019 14 000,- Kč

64. Emilie Popielová (Radostné Přátelství) Oblečení pro chladné dny 6 000,- Kč

65. Základní kynologická organizace Prachatice Perníková kost - závod pro děti i dospělé 5 000,- Kč

66. Lenka Plánková Ernstová Libíňáček - Taneční pásmo "V Prachaticích za branou" 6 000,- Kč

67. IMPAKT Společnost pro aktivizaci periférií, z.s. Akce na podporu zdravé a funkční rodiny 11 000,- Kč