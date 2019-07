„Nejprve zde byla klasická ubytovna, pak byl ze strany města dům opraven a nastěhovali se do něj především Romští obyvatelé. Záměr byl chválihodný, ale nakonec se z domu stala jediná vyloučená lokalita ve městě,“ připomněl místostarosta Klimeš.

Zhruba před dvěma a půl roky začalo město řešit, co s domem dál, poté, co jej většina obyvatel, hlavně pro dluhy na nájemném, opustila. Prvním krokem bylo zateplení, dalším kanalizace a nyní přichází čas na rekonstrukci bytů. Prvních sedmnáct bude zrekonstruováno do konce letošního roku, druhá polovina do března příštího roku. Většina bytů je o velikosti 1+1, dva jsou bezbariérové, tři byty jsou o velikosti 2+1 a jeden byt 3+1.

„Dalším krokem by měla být i úprava okolí domu, ale to až podle potřeb samotných nájemníků,“ řekl místostarosta se slovy, že je jasné, že o byty bude rozhodně zájem.