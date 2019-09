Zatím jen hotově nebo zasláním SMS zprávy je možné zaplatit za parkování v centru Prachatic. To by se ale mohlo brzy změnit. Město totiž zvažuje, že pořídí nové parkovací automaty, které si poradí i s platební kartou. A to jak klasickou, tak i prostřednictvím Google nebo Apple pay, platba by byla možná přes mobil.

Město by rádo pořídilo nové parkovací automaty, co si poradí i s platbou kartou. | Foto: Archiv Deníku

„Už nyní mohou majitelé chytrých telefonů platit za parkování prostřednictvím aplikace pro Android SMS parkování. Ta ale není dostupná pro uživatele iPhonů,“ vysvětlil Milan Batysta z prachatického Městského úřadu. Město by ale rádo mělo aplikaci, která umožní to samé nejen pro Android, ale také iOS. „Dokázat by měla i to, že upozorní, že dochází parkovací čas, že je možné si jej prodloužit, nebo je na čase odjet,“ poznamenal Jan Klimeš, místostarosta Prachatic.