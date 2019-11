Města zazáří do tmy

Přes sto tisíc korun investovali Vimperští v letošním roce do vánoční výzdoby. Letos totiž oblečou vánoční strom na náměstí do nových světýlek. Prachatičtí investovali do rozšíření výzdoby zhruba sto tisíc korun, ale zatím si nechávají jako překvapení pro obyvatele, o jakou výzdobu se jedná.

Ilustrační foto. | Foto: Luboš Drenčeni