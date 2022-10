Každý, kdo bude zatmění pozorovat, by se měl vyvarovat přímého pohledu na Slunce. Nejlepší pro pozorování je svářečské sklíčko, ideálně stupeň 13 nebo 14. Začouzená sklíčka nebo sluneční brýle nejsou vhodné, může dojít k poškození zraku.

Zatmění Slunce v úterý 25. října.

Cheb od 11:11:56, střed 12:14:15 konec 13:17:59

Plzeň začátek 11:12:14 střed 12:15:44 konec 13:20:09

České Budějovice začátek 11:13:59 střed 12:17:43 konec 13:22:42

Pozorovat zatmění se dá nejen pomocí svářečských skel, ale také vlastnoručně vybudovanou monitorovací stanicí. Není to vůbec složité. Stačí dalekohled namířit na Slunce (pozor nikdy se do dalekohledu nedívat!) a nechat si promítnout obraz na bílý papír tak, jak naznačuje náš plánek.

Jak promítnout zatmění SlunceZdroj: null

Slunce se krásně promítne na stínítko a dokonce jsou na slunečním povrchu vidět skvrny. Kdo by to chtěl zkusit, stačí mu triedr a stativ. Připevnit triedr ke stativu, na pevnější desku nalepit bílý papír. Kolem dalekohledu pak dejte například karton, aby vrhal stín a promítnuté Slunce bylo lépe vidět. Pak stačí soustavu naostřit, namířit na Slunce a desku s papírem umístit do správné vzdálenosti.

Bez zajímavosti také není použití obyčejného cedníku na nudle. Ten, správně namířený na Slunce, vrhá stín a také množství svítících teček. To jsou malá Slunce a v případě zatmění opět budou mít vykrojení způsobené přechodem měsíčního disku před slunečním. A na stěně se nám promítne třeba sto takových vykrojených malých sluníček. Samozřejmě, čím primitivnější metoda pozorování, tím horší obraz.