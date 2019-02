Dragi Vučenovič. | Foto: Milena Matějková

Prachatice – Každý týden se setkáte se zajímavými lidmi z Prachaticka, kteří hledají odpovědi na otázky a vybrali si, kdo jim na ně odpoví. Dnes odpovídá externí vedoucí zájmového útvaru karate při DDM Prachatice Dragomir Vučenovič.

Kdo tě přivedl ke karate, a jak dlouho se mu věnuješ?

Karate jsem začal dělat tady v Prachaticích. Původně jsem hledal, kde bych mohl hrát košíkovou, ale bohužel se mi to nepodařilo. Jednou jsem šel po městě a narazil jsem na plakát místního oddílu karate, který zrovna dělal nábor nových členů. Tak jsme se tam s kolegou z práce přihlásili a zůstal jsem věrný karate s menšími přestávkami přes dvacet pět let.

Kdo byl tvůj první učitel karate?

Bohouš Petřek a doktor Karel Krpoun byli moji první učitele. Potom mě do tajů tohoto krásného bojového umění zasvěcovali dva vynikající kluci ze Slovenska – Peter Ostertág a Luboš Rachela. Jim všem vděčím za to, že jsem u karate zůstal a jsem tomu rád.

Vím, že máš dvě dospělé děti, vedl jsi je také ke stejnému sportu, kterému se celý život sám věnuješ?

Jako každý táta i já jsem si přál, aby moje děti dělaly nějaký sport a ještě lépe ten můj. Mladší syn sice začal dělat karate a byl i docela šikovný, ale bohužel po několika letech ho karate přestalo bavit. Když jsem se ho po nějaké době zeptal, proč přestal, tak jeho odpověď mě dost zmrazila. On totiž měl pocit, že po něm víc chci než po ostatních, a že jsem byl na něj přísnější, než na ostatní. Možná, že měl pravdu, ale já jsem si to tehdy neuvědomoval. Starší syn trochu hrál hokejbal v jeho počátcích v Prachaticích a karate ho vůbec nepřitahovalo.

Každé pondělí a čtvrtek máte u nás na DDM tréninky. V té době se ozývají z tělocvičny pouze pokyny trenérů. Jsou karatisté opravdu tak disciplinovaní?

Kdyby to tak nebylo, tak by mohlo dojit ke zranění sebe sama nebo soupeře. Každý karateka (cvičenec karate) ctí etiketu, kterou si osvojí již při prvních hodinách svého pobytu v dojo (tělocvična). Děti se tam od samého začátku učí, že etiketa není kabát, který pověsí na věšák v šatně a jdou pryč, ale že je to něco, co si berou s sebou a čím se řídí i mimo tělocvičnu.

Vaši svěřenci jezdí pravidelně na závody. Jaké mají úspěchy? A jaká je v krajském karate konkurence?

Ano, naši svěřenci jezdí na různé soutěže v rámci kraje. Za toto patří velké poděkování mému kolegovi Slávku Červinkovi, který se o to stará. Ve svých věkových a váhových kategoriích pokaždé přivezou nějaké medaile, takže by se dalo říci, že máme i úspěchy. Pro nás není zisk medailí jediné měřítko úspěchu v závodech. Dost důležité je dobře a čestně bojovat, a porážka od lepšího soupeře není vůbec ostuda, ale příležitost se něco naučit. Konkurence v kraji je poměrně dost velká. My malými krůčky budujeme základnu a věřím, že jednoho dne i my budeme silná konkurence pro velké oddíly z kraje a možná i republiky.

Karate je časově náročný sport. Musíš mít doma skvělé zázemí a tolerantní ženu. Zbývá vám spolu ještě nějaký čas na jiné koníčky?

Ano, máš pravdu. Časově je to velmi náročné a jen díky velké toleranci mé manželky jsem se tomuto umění mohl věnovat a předávat ho dál. Myslím, že i za svého kolegu Slávka s klidným svědomím mohu říci, že jen opravdu díky obrovskému porozumění našich manželek se můžeme věnovat karate a učit i další zájemce o toto bojové umění. Na další koníčky moc času nezbývá. S manželkou se věnujeme zahrádce, občas si něco hezkého přečtu, a snažím se trochu trénovat mozek luštěním křížovek a sudoku.

Příště bude na otázky Dragomira Vučenoviče odpovídat Jaroslav Maryška, člen Karl May Geselschaft a majitel soukromého archivu.